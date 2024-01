Com show de brasileiros, Porto goleia o Moreirense

Wendell comemora o primeiro gol do jogo - (crédito: Foto: MIGUEL RIOPA/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Português, o Porto jogou em casa e goleou o Moreirense por 5 a 0 neste sábado (20). O brasileiro Wendell abriu o placar no primeiro tempo, enquanto os seus compatriotas Evanilson, Wenderson Galeno ampliaram na segunda etapa. O argentino Alan Varela e novamente Wendell deram números finais. Assim, quatro dos cinco tentos foram de brasileiros.

Todos os três brasileiros foram titulares, assim como Pepê, ex-Grêmio. Apenas Wendell não jogou os 90 minutos, pois, foi substituído no final do jogo. Do lado do Moreirense, outros quatro brasileiros: o goleiro Kewin, além de Maracas, Marcelo e Alanzinho. Madson entrou no decorrer da partida. Os visitantes tiveram ainda outros três brasileiros que nem saíram do banco. Nesta partida, o Porto não pôde contar com seu principal jogador, o centroavante iraniano Taremi, afinal, ele disputa a Copa da Ásia

Wendell comemora o primeiro gol do jogo – Foto: MIGUEL RIOPA/AFP via Getty ImagesCom o resultado, o Porto segue na caça aos líderes Sporting e Benfica, ambos de Lisboa. Eles somam 46 e 45 pontos, respectivamente, e já jogaram na rodada. Já os Dragões estão com 41. O Braga fecha o G4, com 36. O Moreirense, por sua vez, é o sexto, com 29.

Na próxima rodada, o Porto visitará o Farense, no outro domingo (28), às 15h. Já o Moreirense recebe o Famalicão no mesmo dia, mas às 12h30.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.