Golaço de Otero garante a vitória do Santos

Santos estreia com vitória no Paulistão - (crédito: Foto: Raul Baretta/Santos FC) Jogada10 Jogada10

Neste sábado (20/1), o Santos estreou com o pé direito no Campeonato Paulista. Afinal, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o Peixe derrotou o Botafogo por 1 a 0, com golaço de Otero no segundo tempo. Embora tenha cometido algumas falhas defensivas, o Santos fez um bom jogo, contando com Giuliano muito bem na criação.

Veja aqui a tabela de jogos do Paulistão

Equilíbrio na etapa inicial

O primeiro tempo teve o Botafogo melhor no início. Assim, o esquema com três zagueiros era eficaz e o time atacava com qualidade pela esquerda. Mas o Santos, aos poucos, conseguiu equilibrar. O Peixe tinha volume ofensivo pelas pontas, principalmente com Pedrinho pela direita. O camisa 7, inclusive, perdeu a melhor chance ao entrar livre pela direita, mas chutando para fora quando tentou encobrir o goleiro João Carlos. Guilherme também teve uma chance, mas chutou em cima do goleiro do Botafogo.

Otero e o golaço da vitória do Santos

No segundo tempo o jogo foi mais quente. Aos seis minutos, Jean Vitor recebeu pela esquerda e chutou. Gil tentou cortar e quase fez contra. O Botafogo perdeu outras duas chances. Uma com Matheus Barbosa e a outra, melhor, com Negueba, mas este chutou em cima de João Paulo. As entradas de Otero e Willian Bigode melhoraram o time santista que, depois de desperdiçar duas ótimas chances (uma em chute de Aderlan), chegou ao gol aos 25. Giuliano cruzou da esquerda e Otero matou no peito, chutando de virada, em voleio. Um golaço.

Em desvantagem, o Botafogo foi para cima. Mas aí brilhou João Paulo. Afinal, as suas defesas nos acréscimos garantiram a vitória. Uma delas, em chute de Jean Victor , foi a melhor da partida.

BOTAFOGO-SP 0x1 SANTOS

Campeonato Paulista – 1ª rodada

Data: 20/1/2024

Local: Estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto (SP)

BOTAFOGO-SP: João Carlos; Lucas Dias (Toró, 32’/2ºT), Fábio Sanches e Bernardo Schappo; Thassio (Wallison, 32’/2ºT), Matheus Barbosa (Carlos Manuel, 39’/2ºT), Leandro Maciel e Jean Vitor; Douglas Baggio (Negueba, 22’/2ºT), Alex Sandro (Tiago Alves, 22’/2ºT) e Leandro Pereira. Técnico: Paulo Gomes.

SANTOS: João Paulo; Aderlan(Hayner, 32’/2ºT), Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Pituca e Giuliano (Cazares, 32’/2ºT); Pedrinho (Otero, 16’/2ºT), Furch (Willian Bigode, 16’/2ºT) e Guilherme (Rincón, 44’/2ºT). Técnico: Fábio Carille.

Gols: Otero, 25’/2ºT (0-1)

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Cartões Amarelos: Otero (SAN)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.