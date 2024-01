Jeffinho e Júnior Santos vibram com vitória do Botafogo

Jeffinho marcou nos dois jogos do Botafogo em 2024 - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

Os pontas Júnior Santos, no primeiro tempo, e Jeffinho, na segunda etapa, garantiram a vitória do Botafogo sobre o Bangu por 2 a 0, neste sábado (20), no Estádio Nilton Santos, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Os dois celebraram o resultado ao fim da partida, afinal, o Glorioso segue 100% nesta edição do Estadual.

Jeffinho, na saída de campo, agradeceu à torcida. De volta, por empréstimo, o jogador fez questão de ressaltar o apoio que recebe das tribunas do Colosso do Subúrbio.

“Da mesma forma que eles (torcedores) têm carinho por mim, eu tenho por eles. Foi o time que me acolheu, espero que seja assim até o fim do campeonato. Confio muito neles e eles confiam muito em mim. Só tenho a agradecer. Está sendo muito importante para minha carreira”, colocou o garoto, artilheiro do Mais Tradicional, em 2024, com dois gols.

Para Júnior Santos, o Botafogo teve pouco tempo de pré-temporada e ainda não engrenou. Mas o Cisne Negro destaca aspectos positivos nestas duas apresentações da Estrela Solitária.

“Estou muito feliz. Começamos bem a pré-temporada, tivemos pouco para treinar e nos condicionar. Estamos longe do 100%, mas mostramos já muita coisa boa, o time se comportou bem. Fico feliz pelo gol, espero dar continuidade no restante da temporada”, disse Júnior Santos, que, neste fim de semana, jogou de ala e se sobressaiu na equipe B do Alvinegro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.