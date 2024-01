Internacional x Avenida: escalações, onde assistir, arbitragem

Num Beira-Rio sem público, o Internacional recebe o Avenida, neste domingo (21/1). É o jogo que marca a estreia das equipes no Campeonato Gaúcho-2024. O Colorado não terá torcida por punição. No Gauchão-2023, quando foi eliminado pelo Caxias, teve briga e torcida invadindo o gramado.

Vale destacar que o Gauchão começou neste sábado, com o atual hexacampeão Grêmio perdendo para o Caxias por 2 a 1.

Onde assistir

O canal Premiere transmite para todo o Brasil e a TV Globo (aberta) para RS. A partir das 16h (de Brasília).

Como está o Internacional

O técnico Eduardo Coudet não contará com força máxima. Afinal, por causa dos problemas no jogo com o Caxias, que resultaram em estádio sem público, dois jogadores estão suspensos: Alan Patrick e Mercado. Além disso, o goleiro Rochet não se recuperou de lesão e o apoiador Maurício está com a Seleção Brasileira no Pré-Olímpico da Venezuela. Em compensação, o comandante deverá promover três estreias: o goleiro Ivan, o zagueiro Robert Renan e o atacante Lucas Alario.

INTERNACIONAL X AVENIDA

1ª Rodada do Gauchão

Data e horário: 21/1/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL: Ivan; Bustos, Vitão, Robert Renan e Renê; Aránguiz; Bruno Henrique, Hyoran e Wanderson; Valencia e Lucas Alario. Técnico: Eduardo Coudet

AVENIDA: Ruan Carneiro; Celsinho, Rafael Goiano, Dadalt (Fred) e César Nunes; Chicão, Bruno Camilo, Carlos Alberto e Maikon Aquino; Felipe Cruz e Carlos Henrique . Técnico: Márcio Nunes

Árbitro: Jonathan Benkenstein

Auxiliares: Maira Mastella Moreira e Michael Stanislau.

