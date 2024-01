Deportivo Maldonado (URU) x Vasco: onde assistir e escalações

Don Ramón orienta o Vasco em treinamento - (crédito: Leandro Amorim) Jogada10 Jogada10

O Vasco realiza, neste domingo (20), o seu segundo desafio da Série Río de la Plata, torneio amistoso realizado em Punta Del Este, na província de Maldonado, no Uruguai. Depois de superar o San Lorenzo (ARG), o Cruz-Maltino terá, pela frente, a equipe local: o Deportivo Maldonado (URU), no Estádio Domingo Burgueño Miguel. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília).

Uma curiosidade: pela segunda vez em 2024, o torcedor do Vasco acompanhará o time em dupla jornada. Afinal, além do desafio com os titulares no país vizinho, o Gigante da Colina entra em campo pelo Carioca, torneio pelo qual encara, com o Expressinho, o Sampaio Corrêa. No Estadual, aliás, o pontapé inicial está previsto para 20h30.

Como chega o Vasco?

A equipe do treinador Ramón Díaz busca se despedir, enfim, do balneário uruguaio com 100% de aproveitamento para chegar com moral no Rio de Janeiro. O duelo marca o fim da pré-temporada do Vasco em território charrúa. A comissão técnica deve promover mudanças em relação à equipe que venceu o San Lorenzo. Reservas contra o Ciclón, o quarteto Léo, Paulo Henrique, Jair e Payet, agora, deve começar entre os 11 iniciais.

Díaz, então, deve formar com: Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Medel, Léo e Piton; Jair, Paulinho, Payet; Vegetti e David.

Como chega o Maldonado?

Ao contrário do Vasco, o time uruguaio entra em campo pela primeira vez em 2024. A equipe se prepara para a Copa Uruguai. Neste torneio, encara, no dia 8/2, o Torque, pelas oitavas de final.

Franco atirador no duelo contra os brasileiros, o técnico Joaquín Boghossi deve escalar o time anfitrião da seguinte forma. A saber: Elduayen, Viana (Ferreira), Perdomo e Cayetano; Cartagena, Sassano e Lafuente; Cotugno, Reyes e Borges.

Onde Assistir:

A partida Deportivo Maldonado x Vasco terá transmissão do Star +, a partir das 21h30.

