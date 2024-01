Flamengo, Botafogo, Inter e Grêmio apostam em goleiros estrangeiros

O futebol brasileiro coleciona grandes nomes debaixo das traves durante a história. Há tempos, nomes como Barbosa, Gilmar, Félix, Leão, Taffarel, Marcos, Dida e Rogério Ceni marcam época e se perpetuam na memória do torcedor. O presente também traz luz para o país na posição. Embora os titulares da Seleção Brasileira tenham rumado para a Europa, outros como Weverton, Fábio e Cássio mantêm o "sarrafo alto" em terras nacionais.

Atualmente, aliás, o melhor goleiro do mundo é verde-amarelo. Ederson, do Manchester City, foi premiado pela Fifa com o prêmio The Best. Durante a temporada 2022/2023, sagrou-se campeão de tudo. Homem de confiança do técnico Pep Guardiola, foi titular durante as indiscutíveis campanhas vencedoras no Mundial de Clubes, na Liga dos Campeões, no Campeonato Inglês e na Copa da Inglaterra. Na premiação, desbancou o belga Courtois, do Real Madrid, e o marroquinho Bounou, ex-Sevilla e atual atleta do Al-Hillal, time de Neymar.

O alto nível técnico mostrado pelos goleiros brasileiros é notório. Tanto no exterior quanto no próprio país. No campeonato nacional, a maior parte das equipes da primeira divisão opta por figuras do país para guardar as respectivas metas. Entretanto, alguns casos fogem ao padrão.

Entre os 20 times da Série A do Brasileirão, quatro chegam para a temporada de 2024 com goleiros gringos. Dois deles, argentinos. No Rio de Janeiro, a dupla Flamengo e Botafogo preferiu confiar em nomes mais experientes, mesmo que tenham alternativas nacionais no elenco.

Na Gávea, o escolhido foi Agustín Rossi. Pegador de pênaltis, o 'portero' de 28 anos marcou época no tradicional Boca Júniors. O goleiro chegou ao rubro-negro em julho passado, egresso do árabe Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo. Ele estava emprestado pelo próprio clube argentino. Com a saída de Santos para o Fortaleza, deverá ter a preferência de Tite diante de Matheus Cunha.

Do lado do Botafogo, a ida de Lucas Perri para o Lyon, da França, abriu caminho para Gatito Fernández. No Glorioso desde 2017, o paraguaio foi titular da equipe em boa parte da passagem pelo alvinegro. Com a camisa da equipe, atuou 197 vezes e está cotado para se manter no time principal, apesar de disputar posição com o brasileiro John, vendido pelo Santos, com passagens pelo gaúcho Inter e pelo espanhol Real Valladolid. Ambos por empréstimo.

* Estagiário sob a supervisão de Fernando Brito









Conexão com a Europa

Os outros dois responsáveis por fortificar a estatística são a dupla Gre-nal. O Colorado decidiu apostar no uruguaio Sério Rochet, em julho passado. Ex-Nacional-URU, chegou para disputar posição justamente com John. Após boas atuações, com direito a classificação na Copa do Brasil com gol marcado em disputa por pênaltis, ganhou a vaga. Finalizou o ano de 2023 como o dono da meta no Beira-Rio.

No entanto, não estará em campo na estreia do time na temporada 2024, hoje, contra o Avenida, pelo Gauchão. O goleiro uruguaio apresentou desconforto na região torácica após treinamento na terça-feira passada (16/1), conforme divulgado pela assessoria do clube.

De acordo com nota oficial, Rochet iniciou tratamento e será reavaliado sobre a evolução do quadro. Sem prazo definido para o retorno às atividades normais, o recém-contratado Ivan, proveniente do Corinthians, surge como possível substituto nas primeiras rodadas do campeonato estadual.

O Grêmio é outro que buscou um goleiro no mercado internacional recentemente. Depois de alternar na posição nomes como Gabriel Grando, Brenno e Caíque, foi até a Europa para se reforçar. A diretoria enxergou a necessidade de investir em um nome mais experiente para jogar a Libertadores. O escolhido é Agustín Marchesín. O argentino, chegado em 10 de janeiro, tem passagem pelo futebol europeu. Atuou pelo Porto-POR, por três temporadas, e estava no Celta de Vigo, da Espanha, desde 2022. (GB)

Goleiros da Série A

Flamengo: Agustín Rossi

Botafogo: Gatito Fernandez

Internacional: Rochet

Grêmio: Marchesín

Fluminense: Fábio

Corinthians: Cássio

São Paulo: Rafael

Palmeiras: Weverton

Cruzeiro: Rafael Cabral

Atlético-MG: Éverson

Bahia: Marcos Felipe

Fortaleza: Santos

Athletico-PR: Bento

Cuiabá: Vinicius Peruchi

Criciúma: Gustavo

Juventude: Renan

Atlético-GO: Ronaldo

Vitória: Lucas Arcanjo

Bragantino: Cleíton

Vasco: Léo Jardim

