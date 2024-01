São Paulo estreia no Paulistão com vitória sobre o Santo André

Diego Costa, de cabeça, fez o terceiro gol do São Paulo - (crédito: Foto: Rubens Chiri /São Paulo) Jogada10 Jogada10

O São Paulo começou 2024 com o pé direito, afinal, venceu o Santo André por 3 a 1 neste sábado (20), em partida válida pela 1ª rodada do Campeonato Paulista. Lucas Moura, Luciano e Diego Costa marcaram para o Tricolor, enquanto Cléo Silva anotou o do Ramalhão.

A partida marcou a estreia do naming rights do Morumbi, que agora passa a se chamar Morumbis por conta de uma parceria com uma marca de chocolate. O embate marcou ainda as estreias de Ferreira, Erick e Luiz Gustavo pelo São Paulo, que, claro, lidera o Grupo D. O Santo André, por sua vez, é o lanterna do Grupo A. No Paulistão, são quatro grupos, todos com quatro times. As equipes de um enfrentam as do outro. Assim, são 12 jogos na primeira fase, com os dois melhores de cada grupo avançando.

Logo no primeiro minuto, Lucas foi derrubado na grande área. Portanto, pênalti. Ele mesmo bateu e abriu o placar para o São Paulo. No entanto, por causa de reclamações e fiscalização do VAR, o meia demorou quase seis minutos para cobrar a penalidade. O Santo André não se intimidou e empatou pouco depois, aos 20, afinal, Felipe Ferreira cruzou, e Cléo Silva marcou de cabeça para o Ramalhão.

No entanto, o São Paulo sabia da sua responsabilidade de vencer numa noite que começou com muita festa. O Tricolor chegou aos 28, com Luciano chutando para fora após cruzamento de Wellington Rato. Pouco depois, o camisa 27 apareceu novamente. Desta vez, ele roubou uma bola de Dudu Vieira e arriscou de fora da área.

A insistência do Tricolor, enfim, deu resultado. Aos 38, Pablo Maia saiu jogando com muita qualidade e encontrou Lucas Moura. Este, por sua vez, deu lindo passe para Luciano. Foi uma jogada para lá de coletiva, já mostrando o dedo do trabalho de Carpini. Neste embalo, o São Paulo ampliou com Diego Costa. O zagueiro marcou de cabeça, em cruzamento, após cobrança de escanteio batido por Wellington Rato.

A segunda etapa começou com Felipe Ferreira, Lohan e Marciel ameaçando o Tricolor, que respondeu com Alisson. O tempo complementar, então, entrou numa morosidade muito grande, também por conta da forte chuva no Morumbis. Na reta final, o Tricolor teve boas chegadas com Ferreira. Um pouco antes, Richard levou perigo pelo Santo André.

SÃO PAULO X SANTO ANDRÉ

Campeonato Paulista – Rodada 1

Data e horário: 20/1/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Morumbis, em São Paulo (SP)

Gols: Lucas Moura, 7’/1ºT (1-0); Cléo Silva, 20’/1ºT (2-0)

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinicius, Alan Franco, Diego Costa e Welington; Pablo Maia, Alisson (Luiz Gustavo, aos 35’/2ºT) Wellington Rato (Ferreira, aos 29’/2ºT) Lucas Moura (Erick, aos 29’/2ºT) ; Luciano (Galoppo, aos 29’/2ºT) e Calleri (Juan, aos 46’/2ºT) Técnico: Thiago Carpini

SANTO ANDRÉ: Luiz Daniel; Zé Mateus, Afonso, Walce (Luiz Gustavo -Intervalo) e Igor Fernandes; Edimar (Geovane – Intervalo), Wellington Reis, Dudu Vieira (Marciel – Intervalo) e Felipe Ferreira; Lohan (Léo Passos, aos 35’/2ºT) e Cléo Silva (Richard, aos 26’/2ºT) Técnico: Fernando Marchiori

Árbitro: Douglas Marques das Flores

Auxiliares: Fabrini Bevilaqua Costa e Daniel Paulo Ziolli

Cartão Amarelo: Wellington Reis (STA); Alisson e Luciano (SAO)

Cartão Vermelho:

