Veja como foram os jogos da chave do Brasil no Pré-Olímpico

O Equador estreou no Pré-Olímpico da Venezuela com pé direito e um resultado elástico para as previsões. Afinal, superou a Colômbia por 3 a 0, neste sábado (20), em Caracas, pela primeira rodada do Grupo A da competição que garante vagas nos Jogos Olímpicos de Paris, entre julho e agosto. O Brasil está na mesma chave.

Fory, aos 24 minutos do primeiro tempo, deixou a Colômbia com um jogador a menos. Os cafeteiros resistiram por um bom tempo. No entanto, a partir da metade do segundo tempo, o Equador deslanchou: aos 26, Ortiz abriu o placar. Méndez, aos 41, ampliou. E Ortiz voltou a brilhar, logo depois, aos 43. Que surra!

Ainda nesta chave, também neste sábado (20), a anfitriã Venezuela empatou com a Bolívia em 3 a 3. Lacava, Bolivar e Rivas marcaram para a Vinho Tinto. Mercado, Chávez e Villamíl (este nos acréscimos) igualaram o score. Pelo lado dos andinos, Sejas foi expulso no fim.

Os resultados, portanto, colocam o Equador, por ora, no topo da tabela e Colômbia na lanterna. Como a chave tem cinco equipes, o Brasil “folgou” nesta rodada. A Seleção do técnico Ramon Menezes estreia na terça-feira (23), às 17h, contra a Bolívia.

As duas melhores seleções de cada chave avançam para o quadrangular final. Em seguida, os dois primeiros carimbam passaporte para a Olimpíada de Paris, na França. O Brasil busca sua terceira medalha de ouro. Nas duas últimas edições dos Jogos, ocupou o lugar mais alto do pódio (Rio-2016 e Tóquio-2020).

