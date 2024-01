Atual bicampeão, o Palmeiras inicia mais um Paulistão. Em sua estreia nesta edição de 2024 do torneio, o Verdão visita o Novorizontino, às 16h (de Brasília), no Jorjão, em Novo Horizonte. Mas os palmeirenses sabem que a estreia não será fácil. O rival é um dos mais fortes times do interior. A Voz do Esporte transmitirá a partida a parti das 14h40, com o seu tradicional pré-jogo, que terá o comando de Diego Mazur, que também estará na narração assim que a bola rolar.