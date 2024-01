Corinthians x Guarani, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h30

Maior campeão Paulista (30 conquistas), mas sem vencer desde 2019, o Corinthians inicia a sua busca para retomar a hegemonia do futebol paulista neste domingo, às 18h (de Brasília). Enfrentará, em seus domínios, na Neo Química, um adversário tradicional, o Guarani. A animação é grande, o Timão promove estreias, mas o Bugre não é time pequeno e vai querer engrossar. Para acompanhar este jogaço entre rivais que já foram campeões do Brasileirão, a Voz do Esporte programou uma cobertura à altura deste duelo. A transmissão começa às 16h30 com um pré-jogo de primeira, que te deixa informado sobre tudo o que vai rolar. E com o apito inicial, a narração fica com o premiado Cesar Tavares.