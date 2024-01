Tiago Nunes explica esquema da defesa após vitória do Botafogo

O Botafogo venceu pela segunda vez no Carioca 2024 - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo.) Jogada10 Jogada10

O técnico do Botafogo, Tiago Nunes, comemorou a segunda vitória do time desde o começo da temporada 2024 do Campeonato Carioca. Afinal, o Glorioso venceu o Bangu por 2 a 0 (gols de Júnior Santos e Jeffinho), neste sábado (20/1), no estádio Nilton Santos. E antes, no dia 17/1, já tinha vencido o Madureira por 1 a o, também em casa, com gol de Jeffinho.

O grande assunto da entrevista, porém, foi o suposto sistema de três zagueiros que tornou-se um comentário recorrente entre torcedores. Entretanto, Tiago Nunes afirma que não se trata disso. Assim, ele esclareceu a formação que está adotando dentro de campo.

“São dois zagueiros de origem e um volante jogando em posição pelo lado do campo”, disse Nunes, acrescentando que essa tática “facilita a saída”.

E ele continuou a explicação sobre o sistema defensivo.

“Quando se fala em linha de três, pode ser de diferentes formas. Tem uma série de oportunidades que podemos construir começando o jogo ou ajustando durante a partida. Nossa construção próxima ao goleiro não é com três”, afirmou, ressaltando que o time tem um repertório de alternativas de jogo e variedade de movimentos.

Linha de quatro é opção para o Botafogo

Tiago Nunes disse, ainda, que uma opção é trabalhar com uma linha de quatro.

“Temos jogadores que estão acostumados. Linha de quatro é bem mais usual. Com cin co ou três é mais complexo para acertar rodagens e pressão”, disse.

O próximo jogo do Botafogo será no dia 24/1 contra o Boavista, no Eucyzão, em Bacaxá, bairro de Saquarema, na Região dos Lagos. A partida começa às 21h30 (de Brasília). Assim, Tiago Nunes vai decidir o esquema para o embate.

“Vamos ver o que é mais adequado para cada partida”, concluiu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.