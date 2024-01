Com gol polêmico de Vini Jr, Real vira para cima do lanterna

Vini Jr comemora o seu gol pra lá de polêmico - (crédito: Foto: Pierre-Philippe Marcou/ AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Em jogo dramático e com muitos lances polêmicos, o Real Madrid suou para vencer o Almería por 3 a 2, de virada, no Santiago Bernábeu, com gol nos acréscimos. O duelo deste domingo (21/1) pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol, teve a arbitragem de Francisco Maeso como protagonista. Afinal, os visitantes (que abriram 2 a 0) têm muito o que reclamar. Um gol anulado por uma falta muito discutível; o primeiro tento do Real foi de um pênalti que o zagueiro meteu a mão na bola, pois levou uma trombada e perdeu o controle. E no gol do empate, de Vini Jr, o juiz foi ao VAR e analisou que o brasileiro marcou de ombro (a imagem indicava braço).

Os gols do Almería foram no primeiro tempo: Ramazani e Edgar González. Os Merengues viraram na etapa final, com Belligham (de pênalti), Vini Jr (o tal gol ombro/braço) e Carvajal, já nos acréscimos, aos 55 da etapa final.

A partida foi uma tremenda surpresa. Afinal, o Real jogava em casa, num Bernabéu lotado, contra um lanterna que em 20 jogos não tinha vencido um jogo sequer. Com o triunfo, o Real vai aos 51 pontos, na ponta, mas pode ver o Girona (49) retomar o primeiro lugar. O Almería tem seis pontos. Dez atrás do primeiro fora da zona da degola.

Almería surpreendente

Ninguém entendeu o que aconteceu no primeiro tempo. Com 40 segundos, o Almería ja vencia por 1 a 0. Após perder a bola na intermediária, O Real Madrid ficou acompanhando o time visitante tocar a bola até que ela chegasse até Ramazani, que chutou com força para vencer o goleiro Kepa. O Real era uma apatia só e o Almería quase ampliou com Arribas. Mas, aos 42, fez 2 a 0. González aproveitou um rebote errado e da defesa merengue e bateu de fora da área. Todos incrédulos no Bernabéu.

Que arbitragem…

Veio o segundo tempo e o Real voltou com outra cara, muito em cima, empurrando o Almería na defesa e chegando ao gol num pênalti. Fran Garcia cruzou da esquerda e a bola bateu no braço de Edgar. Pênalti que o juiz marcou após analisar o VAR, mesmo com reclamação do Almería. Afinal, foi claro que o zagueiro foi empurrado na jogada. Bellingham cobrou e marcou o primeiro dos donos da casa.

A torcida Merengue se calou aos 15. Ramazoti tocou para Sérgio Arribas (que ja jogou pelo Real) marcar. Mas o VAR anulou por uma falta em Bellingham no início da jogada. Aos 20, veio o emoate. Tchouameni cruzou, Vini Junior dividindo com o zagueiro Kaiky, mandou de meio de ombro, meio de braço, para o gol. O juiz anulou. Mas foi ao VAR. Nem considerou falta de Vini, e analisou que o gol foi de ombro. Assim, válido. Pára desespero do Almería o gol foi validado: 2 a 2.

Virada do Real Madrid

Daí para a frente, só deu Real Madrid. Aos 31, Belligham chutou e fez o que seria o gol da virada do Real. Mas estava impedido. Bellingham quase marcou de bicicleta e Vini Jr chutou quase da pequena área para defesa impressionante com o pé de Maximiano. Contudo, aos 55, após cruzamento da direita, Bellingham ajeitou e Carvajal completou para a rede. Vitória suada. E o Almería vai para casa com uma derrota que lamentará por toda a eternidade.

Jogos da 21ª rodada do Campeonato Espanhol

Sexta-feira (19/1)

Alavés 1×0 Cádiz

Sábado (20/1)

Rayo Vallecano 0x2 Las Palmas

Villarreal 1×1 Mallorca

Valencia 1×0 Athletic Bilbao

Celta 0x1 Real Sociedad

Domingo (21/1)

Osasuna 3×2 Getafe

Real Madrid 3×2 Almería

Betis x Barcelona

Girona x Sevilla

Segunda-feira (22/1)

Granada x Atlético de Madrid

