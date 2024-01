Liverpool goleia e segue tranquilo na liderança do Inglês

Luis Díaz voa em cima de Darwin Núñez, celebrando o gol do companheiro, que abriu o placar para o Liverpool - (crédito: Foto: Adrian Dennis/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Liverpool segue muito bem na Premier League. Afinal, neste domingo (21/1), foi até a casa do Bournemouth, o Vitality Stadium, e não tomou conhecimento do rival: 4 a 0. Diogo Jota fez uma partida excepcional, com dois gols e uma assistência. Os outros tentos dos Reds foram do uruguaio Darwin Núñez. Todos os gols foram na segunda etapa.

O Liverpool vai aos 48 pontos. Dessa forma, abre vantagem para o tricampeão Manchester City (43 e menos um jogo). Com a derrota, o Bournemouth segue no meio da tabela, com 25 pontos, em 12º lugar.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Inglês

O Liverpool foi dominante durante toda a partida. Embora não tenha feito no primeiro tempo, rondou a área do Rubro-Negro e teve chances principalmente com Darwin Núñez. Porém, se a bola não entrou nos 45 minutos iniciais, a coisa mudou no segundo tempo. Sob o comando de Diogo Jota, os Reds furaram a retranca rival. Aos quatro minutos, Jota encontrou Darwin Núñez bem colocado na área. O chute rasteiro foi sem chance para o goleiro Neto.

E Diogo Jota tratou de matar o jogo, com dois belos gols em finalizações na área após jogadas de Gakpo. Primeiramente, fez 2 a 0 batendo forte e cruzado em jogada pela direita, aos 25 minutos. Aos 32, novo chute certeiro, ratificando a bela atuação. Nos acréscimos, Joe Gomez recebeu pela direita e cruzou sob medida para o toquinho de Darwin Núnez, que fez seu segundo gol no jogo.

Jogos da 21ª rodada do Inglês

Sexta-feira (12/1)

Burnley 1×1 Luton Town

Sábado (13/1)

Chelsea 1×0 Fulham

Newcastle 2×3 Manchester City

Domingo (14/1)

Everton 0x0 Aston Villa

Manchester United 2×2 Tottenham

Sábado (20/1)

Arsenal 5×0 Crystal Palace

Brentford 3×2 Nottingham Forest

Domingo (22/1)

Shefffield United 2×2 West Ham

Bournemouth 0x4 Liverpool

Brighton x Wolverhampton – 16h45

