Ferrán Torres faz três na vitória do Barça; Luiz Henriqe come a bola no Betis

Luiz Henrique (pretendido pelo Flamengo) teve uma atuação muito boa com a camisa do Betis, contra o Barcelona, neste domingo (21/1) pela 21ª rodada do Espanhol. Mas seu time perdeu por 4 a 2. O jogo no Benito Villamarín, em Sevilha, foi emocionante. O Barça abriu 2 a 0, gols de Ferrán Torres. Mas o time da casa fez a festa da torcida na Andaluzia com gols de Isco, em assistências de Luiz Henrique. Contudo, João Féliz, aos 44 minutos, e Ferrán Torres, nos acréscimos, garantiram os três pontos do Barça. Ferrán, pelos três gols e uma assistência, e Lamine Yamal, foram os melhores do Barça.

Além das assistências, Luiz Henrique puxou muitos ataques do Betis, teve de ser parado com muitas faltas e, por duas vezes, quase fez golaço. Tudo isso sob os olhos dos dirigentes do Flamengo, que estão na Espanha para tentar a contratação do jogador que ganhou projeção no Fluminense. O Barça com a vitória, vai aos 44 pontos, em terceiro lugar. O Betis, com 31 pontos, está em nono lugar, mas ainda próximo na zona das ligas europeias (G6).

Barcelona na frente

Nos primeiros minutos, o Betis foi o time mais ofensivo. Aos quatro, Luiz Henrique quase fez gol de placa ao receber de Isco e tentar tocar por cobertura. A partir dos dez minutos, o Barcelona passou a se achar no jogo. Pedri perdeu ótima chance, mas, aos 20, numa bola enfiada na direita para o meio, Pedri viu a entrada de Ferrán Torres, livre. Ele apenas tocou para o companheiro, na pequena área, empurrar para o gol vazio. Ao ficar atrás do placar. o Betis se perdeu um pouco e quase levou o segundo. Primeiramente com Lewandowski, o goleiro Rui Silva defendeu; e Lamine Yamal mandou na trave.

Nos primeiros minutos do segundo tempo, só deu Barcelona, que ampliou aos três minutos, de novo com Ferrán Torres. O atacante aproveitou cruzamento fechado de Yamal que bateu na trave e ficou sob medida para o atacante pegar de primeira e fazer 2 a 0.

Luiz Henrique brilha, mas Barça vence

Só que o Betis tinha Luiz Henrique em grande dia. Aos 11, o brasileiro fez mais uma grande jogada, desta vez pela direita, cortou duas vezes o marcador e cruzou. O goleiro Iñaki Peña tentou cortar, mas o que fez foi dar a bola no pé de Isco, que chutou com estilo. Pouco depois, aos 14, Luis Henrique, de novo pela direita, cruzou na área e Isco deu um toquinho por cobertura, empatando o jogo.

O Betis, empurrado pela torcida foi para cima e Luiz Henrique quase fez um belo gol em chute de fora da área. Mas o Barça, já com Vitor Roque e João Félix em caampo, ganhou força ofensiva e acabou vencendo o jogo no fim. Aos 44, João Félix tabelou com Ferrán Torres e bateu da entrada da área: 3 a 2. Dois minutos depois, Lamine Yamal, em contra-ataque, fez lançamento para Ferrnan Torres invadir livre e tocar na saída do goleiro: 4 a 2.

Jogos da 21ª rodada do Campeonato Espanhol

Sexta-feira (19/1)

Alavés 1×0 Cádiz

Sábado (20/1)

Rayo Vallecano 0x2 Las Palmas

Villarreal 1×1 Mallorca

Valencia 1×0 Athletic Bilbao

Celta 0x1 Real Sociedad

Domingo (21/1)

Osasuna 3×2 Getafe

Real Madrid 3×2 Almería

Betis 2×4 Barcelona

Girona x Sevilla

Segunda-feira (22/1)

Granada x Atlético de Madrid

