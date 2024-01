Dirigente do Fla estão na Espanha! Reunião para contratar Luiz Henrique

Luiz Henrique (número 11) em disputa de bola no jogo contra o Barcelona - (crédito: Foto: CRISTINA QUICLER/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Os dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel, do Flamengo, estão a Espanha com uma missão: contratar o atacante Luiz Henrique. Afinal, o jogador que já atuou no Fluminense e atualmente defende o Real Betis, é um desejo do treinador rubro-negro, Tite, para a campanha de 2024. Seguindo o jornalista Fabrizio Romano, em seu twitter, uma reunião está agendada com os dirigentes do clube da Andaluzia.

Embora a ida à Espanha também sirva para encaminhar o acordo com o zagueiro Domingos Duarte, do Getafe, a grande meta é mesmo negociar Luiz Henrique. O Betis já definiu um preço para o jogador e espera vendê-lo por 18 milhões de euros (R$ 96,8 milhões). Mas o Flamengo prefere trazê-lo ao Brasil por empréstimo, com opção de compra no fim do contrato. Entretanto, clubes europeus também demonstraram interesse pelo atacante e, por isso, o Betis está tranquilo, sem pressa na negociação.

O Flamengo espera contar com a preferência do próprio jogador, já que, no Brasil, ele chegaria com status de titular. Afinal, a ponta direita, hoje, só conta com Luiz Araújo. E o técnico Tite já definiu que quer dispor de dois jogadores em cada posição. Assim, deixaria a titularidade com o atleta de 23 anos, que ganhou destaque desde que começou a carreira em 2020.

Neste domingo (21/1), Luiz Henrique entrou em campo na partida entre Betis e Barcelona no Estádio Benito Villamarín, na casa do Betis, na cidade de Sevilha e fez úma ótima partida. Apesar da derrota de seu time por 4 a 2, ele criou ótimas jogadas, quase fez dois golaços e deu as assistências para os gols do Betis, ambos de Isco.

Luiz Henrique tem carreira curta e pulsante

Nascido em 2/1/2011 em Petrópolis, na Região Serrana do RJ, Luiz Henrique se formou no Fluminense, passando a integrar a equipe profissional em julho de 2020. Dois anos depois, após se destacar em campo, ele já estava no Betis, que pagou 8 milhões de euros para contar com o atleta em seu elenco.

Domingos Duarte pode ser anunciado em breve

Em relação à negociação pelo zagueiro Domingos Duarte, a expectativa é de que o anúncio seja feito nos próximos dias. O jogador português, que fez escolinha na adolescência no Estoril, revelou-se no Sporting Lisboa e também passou pelo Chaves, antes de atravessar a fronteira para a Espanha. Após passagens pelo Deportivo e pelo Granada, Domingos chegou ao Getafe em julho de 2022. Domingos tem 28 anos e é um paredão de 1,92 metro.

