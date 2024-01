Palmeiras, nos acréscimos, cede empate ao Novorizontino na estreia do Paulista

Marcos Rocha consegue desarmar e evitar um ataque do Novorizontino. Lateral palmeirense deu assistência para o gol de Raphael Veiga - (crédito: Foto: Gustavo Ribeiro / Novorizontino) Jogada10 Jogada10

Bicampeão paulista e brasileiro, o Palmeiras iniciou a campanha do tri no Paulistão-2024 com empate. Na tarde deste domingo (21/1), no José de Biasi, em Novo Horizonte, ficou no 1 a 1 com o Novorizontino. Fez seu gol de Raphael Veiga, no segundo tempo. Contudo, aos 51 falhou e William Farias empatou o duelo. Mas engana-se que o Verdão fez um grande jogo. O time sofreu forte pressão, não estava com inspiração ofensiva. E o goleiro Weverson foi herói e vilão. Fechou o gol, mas falhou no tento do rival.

O Palmeiras tem um ponto no Grupo B. O Novorizontino tem um ponto Grupo D (do São Paulo). Nesta primeira fase, os dois primeiros de cada um dos quatro grupos avançam às quartas. Mas os dois últimos no geral são rebaixados.

Palmeiras pouco fez no primeiro tempo

O Palmeiras teve alguns ataques perigosos, mas não fez um bom primeiro tempo. Afinal, viu o rival muito mais bem postado em campo e levando perigo constante ao gol de Weverton. Como o meio pouco criou, Richard Rios estava apagado e ainda se machucou, o bicampeão passou a levar pressão ainda maior nos 15 minutos finais. Fez um gol com Neto Pessoa, aproveitando um rebote de Weverton, mas anulado quando o árbitro foi ao VAR, e viu o zagueiro Willean Lepo cabecear com extremo perigo.

Segundo tempo dramático

Abel voltou com dois estreantes: Caio Paulista e Bruno Rodrigues. Porém, o Palmeiras não encaixou. O Novorizontino seguiu melhor. No primeiro ataque, Waguininho entrou nas costas de Caio Paulista, ganhou de Murilo e chutou na trave. Aos cinco, Chico pegou a bola pela esquerda e, de fora da área, mandou uma bomba para grande defesa de Weverton. Abel Ferreira colcou um terceiro estreante, Aníbal Moreno. E deu sorte. Aos 17, Moreno tocou para Marcos Rocha, que cruzou. Raphael Veiga apareceu de surpresa e, sem marcação, cabeceou. Jordi tentou salvar, mas não deu. Palmeiras 1 a 0.

Na reta final, o Palmeiras teve alguns lampejos ofensivos, dois deles com Bruno Rodrigues (uma da intermediária). Já o Novorizontino permaneceu em cima, mas encontrou um Palmeiras bem fechado. E quando levava desvantagem, o Verdão tinha sorte, como na cabeçada de Cesar Martins, num chuveirinho. O zagueiro mandou rente à trave. Contudo, nos acréscimos, aos 51 minutos, o time da casa empatou. WEverton, em vesz de dar chutão jogou uma bola atrasada para a lateral. Na cobrança rápida, Jenison lutou pela bola na esquerda e, na área, rolou para William Farias tocar rasteiro, vazando Weverton. 1 a 1.

NOVORIZONTINO 1×1 PALMEIRAS

Campeonato Paulista – Rodada 1

Data: 21/2/2024

Estádio: Doutor Jorge Ismael de Biasi. Novo Horizonte (SP)

NOVORIZONTINO: Jordi; Soares, Martins, Willean Lepo e Danilo Barcelos (Reverson, Intervalo); Geovane, Marlon (Paulo Vitor, 20’/2ºT) e Waguininho (Rodolfo, 28’/2ºT); Neto Pessoa (Jenison, 28’/2ºT) e Rômulo (Willian Farias, 35’/2ºT) . Técnico: Eduardo Baptista

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Murilo; Mayke, Zé Rafael (Anibal Moreno, 16’/2ºT), Richard Ríos, Raphael Veiga (Atuesta, 34’/2ºT) e Vanderlan (Caio Paulista, Intervalo); Rony (Jhon Jhon, 25’/2ºT) e Breno Lopes (Bruno Rodrigues, Intervalo). Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Gols: Raphael Veiga, 17’/2ºT (0-1); William Farias, 51’/2ºT (1-1)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

VAR: Daiane Muniz dos Santos

Cartões amarelos:Jenison (NOV)

