Marcão vê evolução e valoriza vitória do Fluminense

Técnico do Fluminense durante as férias de Fernando Diniz, Marcão enalteceu a primeira vitória do Tricolor no Campeonato Carioca, afinal, neste domingo (21), o Flu aplicou 2 a 1 na Portuguesa. Na primeira rodada, por sua vez, o Tricolor tinha ficado apenas no empate com o Volta Redonda.

Marcão valorizou ainda o fato do Fluminense ter quatro pontos em dois jogos atuando com reservas e sub-20. Isso porque os principais jogadores do elenco disputaram o Mundial de Clubes no final de dezembro. Assim, o elenco principal só retornará na próxima terça-feira (23).

O Tricolor, aliás, ainda não pode contar com os reforços David Terans, Felipe Alves, Gabriel Pires e Renato Augusto, mas já conta com Antônio Carlos. O zagueiro, inclusive, foi titular e capitão na vitória deste domingo.

“Foram dois jogos com bastante dificuldade. Contra o Volta Redonda, uma equipe forte que vai dar trabalho na competição, e contra a Portuguesa, equipe experiente e que joga junto há algum tempo. Nos dificultou. Por causa do gramado nos adaptamos rapidamente, os meninos responderam rapidamente. Lógico que tivemos algumas dificuldades, mas temos que dar parabéns ao que eles têm feito”, comentou Marcão.

Por fim, Marcão lamentou as vaias ao lateral-esquerdo Cris Silva. O treinador prometeu conversar com o atleta para que ele possa retomar a confiança.

“Ele tem uma responsabilidade a mais porque já estava no elenco. Fez uma pré-temporada muito boa, se credenciou a ser titular. Fez bom jogo contra Volta Redonda. Quando a gente fala de ajuda, a gente teve hoje um companheiro com dificuldade. É responsabilidade nossa levar para o nosso vestiário porque a gente teve uma dificuldade externa com o Cris, temos que ajudá-lo da melhor forma possível. Vamos conversar com ele da melhor forma para que ele possa estar confiante no próximo jogo”, concluiu Marcão.

