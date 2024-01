Corinthians bate o Guarani com um golaço de Romero

Corinthians e Guarani fizeram bom jogo na Neo Química - (crédito: Foto: Raphael Silvestre/GuaraniFC) Jogada10 Jogada10

Um gol espetacular de Romero no primeiro tempo, um voleio/bicicleta, definiu a vitória por 1 a 0 do Corinthians sobre o Guarani, neste domingo (21/1), na Neo Química Arena, pela 1ª rodada do Paulistão-2024. O Timão fez um bom primeiro tempo, mas caiu na etapa final. Cássio, pelas defesas, e Romero, pelas boas jogadas principalmente no primeiro tempo (além do gols), se destacaram. Mas o Bugre, apesar da derrota, mostrou bom futebol e se conseguisse o empate não seria injusto.

O Corinthians encerra a rodada na liderança do Grupo C. Já o Guarani, com zero, é lanterna do Grupo B. Nesta primeira fase, os dois primeiros de cada um dos quatro grupos avançam às quartas. Mas os dois últimos no geral são rebaixados.

Golaço de Romero para o Timão

Mano escalou o Corinthians com três reforços para 2024: o zagueiro Félix Torres, o lateral-esquerdo Hugo e o volante Raniele. Depois de um início em que rateou, o time começou a ser mais envolvente e Matheus Araújo teve uma boa chance. Mas contou com Romero inspiradíssimo. O meia/atacante buscava o jogo e fazia boas distribuições. E, aos 27, pegou de voleio um cruzamento de Fagner para fazer um golaço. O paraguaio ainda levantou a Fiel com um lençol sensacional em Matheus Bueno. Quem destoou foi Rojas, muito apagado. Já o Guarani teve dois bons lances, mas Cássio foi seguro numa finalização de Leo Santos.

No segundo tempo, o Guarani foi para cima. Derek obrigou Cássio a uma grande defesa. Aos dez, após escanteio de Diogo Mateus, Matheus Bueno acertou uma cabeçada que foi na trave corintiana. O Corinthians assustou num chute de Matías Rojas, mas o Bugre era melhor. Contudo, aos poucos, foi perdendo fôlego, o que facilitou a vida corintiana. No fim, com a entrada de Wesley, Mano tentou dar velocidade ao ataque, mas o Timão seguiu burocrático, embora perdesse uma chance com Fausto Vera.

CORINTHIANS 1X0 GUARANI

1ª Rodada do Campeonato Paulista

Data: 21/01/2024

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Felix Torres, Caetano e Hugo; Raniele e Maycon; Matheus Araújo (Yago, 47’/2ºT), Matías Rojas (Fausto Vera, 29’/2ºT) e Romero (Mosquito, 39’/2ºT); Yuri Alberto (Wesley, 30’/2ºT). Técnico: Mano Menezes. Técnico: Mano Menezes

GUARANI: Douglas Borges; Diogo Mateus (Anderson Leite, 26’/2ºT), Léo Santos, Rayan e Mayk; Wenderson (Gustavo França, 16’/2ºT), Camacho (Lucas Araújo, 26’2ºT), Matheus Bueno e João Victor (Bruno Mendes, 43’/2ºT); Reinaldo (Gabriel Negueba, 16’/2ºT) e Derek Técnico: Umberto Louzer

Gol: Romero, 20’/1ºT (1-0)

Árbitro: Thiago Luis Scarascati

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis e Gustavo Rodrigues de Oliveira

Cartões amarelos: Romero (COR); Matheus Bueno (GUA)

