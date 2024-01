Payet marca e Vasco encerra período no Uruguai com vitória

Vasco vence segunda e última partida no Uruguai - (crédito: Foto: Divulgação / Serie Río De La Plata) Jogada10 Jogada10

O Vasco venceu o Deportivo Maldonado por 1 a 0 neste domingo (21), em Punta Del Este, no Uruguai. No Estádio Domingo Burgueño, o gol da vitória foi de Payet, que foi o destaque no time brasileiro. Enquanto a equipe de Ramón Díaz conquistou mais um êxito pela Série Río de la Plata, os reservas de São Januário empataram por 3 a 3 com o Sampaio Corrêa, pelo Cariocão.

Este foi o segundo e último compromisso do Vasco em solo uruguaio. Anteriormente, o time de Ramón Díaz venceu o San Lorenzo por 1 a 0, com gol de Léo.

Como foi o jogo

O Vasco dominou a posse da bola na primeira etapa e, consequentemente, as principais ações da partida. O time de Ramón Díaz teve paciência para buscar os melhores espaços para furar a zaga adversária. Aliás, um dos jogadores que teve mais êxito neste sentido foi Payet, que conseguiu chegar com perigo ao gol do Deportivo Maldonado em algumas oportunidades. O francês, aliás, contou com o auxílio de Lucas Piton no lado esquerdo do campo, o deixando em boas condições de jogo. Por outro lado, o pirata Vegetti teve dificuldade para ameaçar a meta uruguaia. A grande chance que teve foi aos 43 minutos, quando recebeu passe de Paulo Henrique, mas parou no goleiro Guillermo Reyes. Já o time local pouco fez no setor ofensivo.

Segundo tempo

O Vasco voltou do intervalo com uma mudança em sua formação. Com a saída de Medel e a entrada de Praxedes, o time brasileiro voltou a atuar com uma linha de quatro atrás, com dois zagueiros e não três, como iniciou o jogo. Payet, o grande destaque na etapa anterior, foi quem estreou o marcador. Após David roubar a bola, ela sobrou para o francês, que chutou no canto esquerdo do goleiro. O camisa 10 do Gigante da Colina, aliás, estava soltinho na partida, dando dribles de rara categoria.

Até o fim do jogo, o técnico Ramón Díaz fez testes em sua equipe. Assim, o Vasco controlou o resultado e fechou a sua passagem no Uruguai com duas vitórias. O clima esquentou nos últimos minutos do confronto contra o Deportivo Maldonado, com direito a expulsão ao time da casa.

DEPORTIVO MALDONADO 0X1 VASCO

Série Río de la Plata – Amistoso Internacional

Data: 21/01/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, Uruguai

DEPORTIVO MALDONADO: Guillermo Reyes; Petrik, Menosse (Gian Trasante), Diana (Fuica) e Alfaro; Núñez (Angel Rodríguez), Gonzalez (Nichele) e Cantera (Cartagena); Centeno (Lucas Fernández), Ruben (De León/Sebastián González) e Toledo (Agustin Rodríguez). Técnico: Boghossian.

VASCO: Léo Jardim; Léo (Maicon), João Victor (Puma) e Medel (Praxedes); Lucas Piton, Paulo Henrique (Rojas), Jair (Zé Gabriel), Paulinho (Serginho) e Payet; David (Rossi) e Vegetti (Rayan). Técnico: Ramón Díaz.

Gols: Payet (1-0) (VAS)

Cartão amarelo: González e Rodríguez (DPM); João Victor, Paulinho, Jair e Payet (VAS)

Cartão vermelho: Alfaro

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.