Paixão celebra primeiro gol pelos profissionais do Vasco

Artilheiro do Vasco na Copinha com três gols, o atacante Paixão teve um dia especial neste domingo (21/1). Pela primeira vez marcou um gol como profissional com a camisa do clube. Aconteceu no empate em 3 a 3 com o Sampaio Correa, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Após o jogo, o atleta, mesmo frustrado com o resultado, celebrou o feito.

“Estou feliz com o primeiro gol no profissional. Fico triste pelo resultado, mas vamos seguir em frente e pensar no próximo jogo. Não há tempo para lamentar muito”, opinou.

Ao analisar a partida, Paixão admitiu o primeiro tempo abaixo da crítica apresentado pelo clube. Contudo, exaltou o poder de reação na etapa final.

“O gol no fim do primeiro tempo inegavelmente foi muito importante. Fomos para o vestiário, o William (Batista, técnico) nos disse o que fazer e conseguimos virar o jogo. Foi triste ter sofrido o gol de empate”, analisou.

O Vasco volta a campo na próxima quinta-feira. Pela terceira rodada da competição, recebe o Madureira, às 20h, em São Januário. O empate cedido ao Sampaio Correa deixou o clube na terceira posição na tabela de classificação.

