Após vitória no Uruguai, Medel diz que Vasco precisa de reforços para brigar por títulos

O Vasco encerrou a pré-temporada no Uruguai neste domingo (21) com vitória por 1 a 0, gol de Payet, sobre o Deportivo Maldonado, no Estádio Domingo Burgueño. Porém, no Ri de Janeiro, os reservas de São Januário empataram por 3 a 3 com o Sampaio Corrêa, pelo Campeonato Carioca.

Logo depois da partida no Uruguai, Medel disse que o Vasco precisa de reforço para brigar por títulos quando o time principal chegar ao Brasil. Segundo ele, jogadores e comissão técnica fizeram um pedido para o clube se reforçar.

“O Vasco tem sempre que lutar por títulos, somos um clube grande. Esperamos que cheguem reforços. É um pedido da comissão (técnica) e dos jogadores. Necessitamos de mais reforços, temos que lutar por títulos”, disse Medel ao site NetVasco.

Ainda na saída de campo, logo após a vitória sobre o Deportivo Maldonado, Maicon afirmou que o Vasco tem de trabalhar pensando no Campeonato Carioca. A pré-temporada e os amistosos do torneio Série Río de la Plata ficaram para trás. Dessa forma, o momento é para pensar na competição regional.,

“Agora é trabalhar ainda mais forte, o Campeonato Carioca é outro nível, tem outra pegada. A gente vem ainda mais forte”, afirmou.

