São Paulo estuda o que fazer com as quatro vagas que restam no Paulista

Carpini ainda estuda quem vai ser inscrito no Paulistão

O São Paulo ainda não preencheu todas as suas vagas de inscritos para o Campeonato Paulista. O Tricolor tem 22 jogadores atualmente, que podem disputar o torneio neste momento. A Federação Paulista de Futebol permite até 26 atletas nesta primeira fase da competição. Assim, restando apenas mais quatro vagas, o Tricolor ainda estuda qual movimento fazer.

Isso porque três destas vagas já devem ser preenchidas pelo lateral-direito Rafinha e os meias Michel Araújo e James Rodríguez. O trio ainda treina separadamente e não tem condições de atuar neste momento. Por conta de precaução, o São Paulo ainda não inscreveu estes jogadores. A ausência dos atletas, inclusive, chegou a gerar questionamento de alguns torcedores, mas Carpini fez questão de afastar qualquer polêmica.

“O regulamento da Federação Paulista permite fazer as inscrições até o dia 16 de fevereiro. Então, nós nos preocupamos em acelerar o processo de inscrição dos atletas que estariam aptos a atuar na primeira rodada. Não só o James; o Michel e o Rafinha não acabaram inscritos. O São Paulo conta com todos os atletas que estão treinando no CT”, disse Thiago Carpini, após o duelo contra o Santo André.

A Lista A do Paulista tem 26 vagas, pode ser preenchida até o dia 16 de fevereiro e não permite alterações, a não ser em casos de lesões graves e comprovação de que o jogador em questão não poderá mais atuar no torneio. O clube poderá fazer até quatro mudanças apenas nas quartas de final, caso se classifique.

São Paulo ainda estuda o que fazer com última vaga

Além disso, o Tricolor Paulista ainda segue no mercado atrás de novas contratações. O clube ainda pesquisa um lateral-esquerdo após a saída de Caio Paulista e também estuda a chegada de um novo zagueiro.

Contudo, a última vaga pode acabar sendo preenchida por alguém já conhecido do clube. Afinal, o volante Luan, que estava dado como fora dos planos quando Dorival Júnior estava na Barra Funda, ganhou sobrevida com a chegada de Carpini. O jogador segue na lista de transferências, mas sem nenhuma oferta considerada boa, segue trabalhando normalmente com seus companheiros.

A posição de Luan se assemelha com a de Nikão. O meia voltou de empréstimo do Cruzeiro e já está inscrito no Paulistão. Aliás, ele esteve no banco de reserva como opção para Carpini durante o duelo contra o Santo André.

