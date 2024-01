Corinthians x Novorizontino: veja onde assistir a semifinal da Copinha

Garotos do Corinthians querem a final da Copinha 2024 - (crédito: Foto: Rodrigo Gazzanel/Corinthians) Jogada10 Jogada10

Corinthians e Novorizontino se enfrentam, na noite desta segunda-feira (22), às 21h30 (de Brasília), na Néo Química Arena, em partida pela semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O vencedor enfrentará Flamengo ou Cruzeiro, que se enfrentam na outra semifinal.

As equipes, aliás, chegam para a partida após sete duelos disputados. O Corinthians teve cinco vitórias e dois empates, sendo 21 gols marcados e apenas três sofridos. Já o time de Novo Horizonte tem o mesmo desempenho nos jogos, mas com 16 gols feitos e seis sofridos.

Quem vencer encontra o vencedor de Flamengo e Cruzeiro, que também se enfrentam, na noite desta segunda-feira (22), às 19h30 (de Brasília).

Onde assistir

O jogo será transmitido na CazéTV, no Youtube.

Como chegam Corinthians e Novorizontino

O Timão chega para a partida após vencer o América-MG, nas quartas de final da competição, pelo placar de 2 a 0. Vale lembrar, os garotos da base do Corinthians foram os melhores do Grupo 10 do torneio, e também eliminaram CRV, Atlético-GO e Guarani durante a fase mata-mata. O técnico Danilo deve manter a formação que tem três homens de frente, Pedrinho, Kayke e Arthur Souza fazendo o pivô,

O Novorizontino, no entanto, também tem campanha boa na competição. Afinal, chegou até este momento do torneio ao eliminar o Athletico-PR, por 3 a 1. Aliás, o time se classificou na segunda colocação do Grupo 6 e eliminou Botafogo, Tiradentes e São Paulo na fase eliminatória. Enzo Rocha vem se saindo muito bem e é uma das apostas do técnico Rafael Stucchi.

CORINTHIANS X NOVORIZONTINO

Semifinal da Copa São Paulo de Juniores

Data e horário: 22/1/2024, 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Felipe Longo; Leo Maná, João Pedro, Renato e Vitor Meer; Ryan, Breno Bidon, Higor e Pedrinho; Kayke e Arthur Souza. Técnico: Danilo

NOVORIZONTINO Scapin; João Araújo, Dantas, Luisão e Messias; Kauê Canela, Lucas Café, Luiz Otávio e Romário; Diego Galo e Enzo Rocha. Técnico: Rafael Stucchi

Árbitro: Guilherme Nunes Santana

Auxiliares: Italo Magno e Leonardo Tadeu

