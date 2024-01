Joia do Fluminense dedica gol ao pai: ‘Realizei esse sonho por ele’

Joia do Fluminense marca seu primeiro gol no profissional - (crédito: Foto: Lucas Merçon/FFC) Jogada10 Jogada10

No último domingo (21), Isaac marcou um dos gols da vitória do Fluminense em cima da Portuguesa por 2 a 1. O atacante, dessa forma, estufou as redes pela primeira vez no profissional e fez questão de dedicar esta marca importante ao seu pai. Afinal, Genivaldo faleceu de câncer em 2022 e não conseguiu acompanhar todos os passos do filho no futebol.

Isaac dedica gol ao pai

“Perdi meu pai ano passado, lembrei dele. O sonho do meu pai era ser jogador profissional, não conseguiu. Realizei esse sonho por ele e esse gol foi para ele”, disse Isaac ao “ge”.

“Trabalhamos muito para essa primeira vitória. Pelo meu gol, agradecer. Desde ano passado vinha tentando, não tinha saído ainda. Estou muito feliz”, completou Isaac.

Próximo jogo do Fluminense

Aliás, o Fluminense entra em campo na próxima quinta-feira (25), diante do Audax, pela próxima rodada do Carioca. O elenco profissional ainda está de férias e só retorna aos trabalhos no dia 23 de janeiro. Assim, Marcão comanda os jogadores tricolores em mais um compromisso do Estadual.

