Presidente do Santos faz alerta após vitória na estreia

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, comemorou e muito a estreia do Santos no Campeonato Paulista. Afinal, o Peixe venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 1 a 0, fora de casa, pela 1° rodada do Estadual. Contudo, apesar do triunfo, o mandatário deu um alerta para todo o elenco do Alvinegro Praiano.

Neste ano, além do estadual, o Santos terá a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Com jogos complicados e muitas viagens programadas ao redor do Brasil no ano, o presidente do clube pediu para o torcedor e os jogadores não se iludirem e manterem o pé no chão durante toda a temporada.

“Importante iniciar o Paulistão fora de casa com resultado positivo para dar confiança, ainda mais porque o Botafogo valorizou muito a vitória santista em Ribeirão Preto, admitindo o curto tempo de preparação deste grupo, a caminhada é longa, não se iludir porque as dificuldades serão ainda maiores, só superadas, degrau a degrau, com muito trabalho, união, foco, humildade, respeito aos adversários e determinação para alcançar as metas e objetivos da temporada 2024!”, escreveu Marcelo Teixeira, em sua rede social.

Marcelo Teixeira, inclusive, esteve presente em Ribeirão Preto acompanhando o jogo. Ele esteve acompanhado de Marcelo Teixeira Filho na viagem e de Daniel Alves, membro do Comitê de Gestão. Aliás, a presença do mandatário nos jogos deve se tornar comum nas partidas do Peixe neste ano.

Próximo compromisso do Santos

O Santos volta a campo em duelo contra a Ponte Preta, na Vila Belmiro, nesta quinta-feira (25), pela 2° rodada do Campeonato Paulista.

