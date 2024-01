Após divulgação do áudio do VAR, Almería volta a contestar gol de Vini Jr

A vitória de virada do Real Madrid por 3 a 2 sobre o Almería, neste domingo (21), no Santiago Bernabéu, segue dando o que falar. O time de Andaluzia reclama muito do segundo gol merengue, marcado por Vinicius Junior. O lanterna do Campeonato Espanhol alega que o brasileiro marcou o tento com o braço. Contudo, a divulgação da análise do VAR sobre o lance apenas aumentou a discussão.

Nesta segunda-feira (22), através de suas redes sociais, o Almería republicou a postagem da Federação Espanhola de Futebol e contestou que o VAR não teve acesso a outros ângulos, que poderiam comprovar o toque de braço de Vinicius Junior.

???? ¿Por qué no se le muestran al árbitro el resto de ángulos que hemos podido ver en TV? https://t.co/tGc8fTusvu — UD Almería (@U_D_Almeria) January 21, 2024

“Por que o resto dos ângulos que pudemos ver na TV não são mostrados ao árbitro?”, escreveu o clube em sua conta oficial.

O Almería saiu muito irritado do Santiago Bernabéu. Em primeiro lugar, um gol do time da Andaluzia acabou anulado de forma muito controversa. Além disso, o primeiro gol do Real Madrid foi de um pênalti em que o zagueiro tocou a bola com a mão porque tomou uma trombada. Por fim, o gol de empate de Vini Jr, que havia imagens comprovando que a bola bateu no braço, acabou registrado como de ombro, após uma consulta do árbitro ao VAR.

Os gols do Almería foram no primeiro tempo: Ramazani e Edgar González. Os Merengues viraram na etapa final, com Bellingham (de pênalti), Vini Jr (o tal gol ombro/braço) e Carvajal, já nos acréscimos, aos 55.

O Real Madrid segue em segundo lugar no Campeonato Espanhol, com 51 pontos, um atrás do surpreendente Girona, que possui um jogo a mais. Já o Almería segue seu calvário na lanterna da competição, com apenas seis pontos e nenhuma vitória após 21 partidas.

