Liverpool pede retorno de Salah após lesão na Copa Africana

Salah sofreu uma lesão muscular na Copa Africana e é desfalque certo do Egito na terceira rodada da fase de grupos. Assim, Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, solicitou o retorno do atacante para Inglaterra. A ideia é que o jogador realize o tratamento da contusão no clube.

“Esse é o plano. Se isso já está 100% decidido, não sei. Acho que provavelmente todo mundo percebe que faz sentido ele estar fazendo a reabilitação conosco ou com nosso pessoal. Se o Egito se classificar para a final e ele estiver apto antes, então provavelmente sim. Por que não? Isso está claro”, disse Klopp.

LEIA MAIS: Após divulgação do áudio do VAR, Almería volta a contestar gol de Vini Jr

Lesão de Salah

A contusão de Salah aconteceu no primeiro tempo do jogo entre Egito e Gama, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Africana. Aliás, a última atuação do atacante pelo Liverpool aconteceu na vitória em cima do Newcastle por 4 a 2, dia 1 de janeiro. O egípcio marcou dois gols na partida.

Com 14 gols, Salah é um dos artilheiros da Premier League e vem sendo um dos destaques do futebol inglês. Aliás, o Liverpool é o líder isolado da competição, com cinco pontos de vantagem em relação ao Manchester City, segundo colocado.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.