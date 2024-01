Corinthians corre para ter dois reforços na próxima partida

Rodrigo Garro pode estrear na próxima quarta-feira - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Corinthians) Jogada10 Jogada10

Após estrear com vitória no Campeonato Paulista, o Corinthians agora espera ganhar reforços para a segunda partida no Estadual. O Timão encara o Ituano, na quarta-feira (24), às 19h30, em Itu. Para o embate, o técnico Mano Menezes espera poder contar com o meia Rodrigo Garro e o lateral-direito Matheus França.

O meia argentino Rodrigo Garro já está anunciado, mas ainda não está registrado pelo clube. O diretor financeiro do Timão, Rozallah Santoro, contou que era preciso pagar cerca de R$ 20 milhões, a primeira parcela para o Talleres, para que o jogador pudesse estar apto. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, afirmou que resta detalhes da documentação para o argentino poder atuar normalmente.

Por outro lado, Matheus França, que era chamado de Matheuzinho no Flamengo, já treina no CT alvinegro, mas os dois clubes ainda acertam detalhes para fechar o empréstimo. Além deles, há também o caso do zagueiro Gustavo Henrique, que já está registrado, mas que ainda não treinou com o elenco. Este deve demorar mais um pouco para estrear.

“A gente tem uma boa possibilidade para logo aí na quarta-feira, dois jogadores dentro do grupo, trabalhando, que é o Matheus França, popularmente conhecido como Matheuzinho, e Garro, que já está protocolado. Temos boa chance de ter dois jogadores na equipe ou entrando no jogo”, disse Mano, após a vitória diante do Guarani.

Na primeira partida da equipe no ano, Mano escalou como novidades o zagueiro Félix Torres, o lateral Hugo e o volante Raniele como titulares. O lateral-esquerdo Palacios ficou no banco, mas não entrou.

