Luciano ainda sonha com ‘quadrado mágico’ no São Paulo

Temporada nova, esperanças renovadas. O torcedor do São Paulo que encerrou 2023 comemorando o título da Copa do Brasil, agora espera que outro sonho, que era para ser realizado no ano passado, se torne real em 2024. Afinal, o são-paulino ainda deseja ver Luciano, Calleri, James e Lucas atuando juntos com a camisa do Tricolor.

Com a chegada de novas peças e retornos importantes, ficou um questionamento se o ”quadrado mágico” ainda era possível no Morumbi. Para muitos, essa é uma formação extremamente ofensiva, que dificilmente daria certo. Contudo, para Luciano, se cada um cumprir sua função, é possível fazer o sonho se tornar realidade.

“Dá para jogar todo mundo junto desde que todos cumpram suas funções dentro de campo. O treinador vai ter que escolher isso. Eu mesmo me sinto muito bem, como todos ali da frente eu acho que estão bem. Se todo mundo cumprir sua função, não tem como não colocar, é só jogador de qualidade, né? Dor de cabeça para o treinador”, disse Luciano, após a vitória contra o Santo André.

O ”quadrado mágico” só atuou uma vez junto, mas não como titular. Os quatro jogadores estiveram ao mesmo tempo durante o segundo tempo do duelo contra a LDU, no Equador, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Na ocasião, Calleri e Lucas começaram a partida e Luciano e James entraram no decorrer do embate.

Se antes o problema era de Dorival Júnior, agora Thiago Carpini terá a ”boa dor de cabeça” para resolver. Aliás, vale ressaltar que o treinador ainda tem outras boas opções para o ataque, como: Wellington Rato, Rodrigo Nestor e Ferreirinha.

