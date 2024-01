Neymar e Biancardi vão à festa de aniversário juntos

Neymar e Bruna Biancardi foram a uma festa juntos - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram) Jogada10 Jogada10

O craque brasileiro Neymar segue afastado dos gramados recuperando-se de lesão no joelho esquerdo. Enquanto não volta a atuar, ele segue curtindo a vida em terras brasileiras. No fim de semana, aliás, ele foi visto em um festa de aniversário. Todavia, chamou atenção a presença de Bruna Biancardi com o atleta.

Em imagens compartilhadas no Instagram, Neymar apareceu em várias fotografias. Vale ressaltar que ele e Biancardi não apareceram juntos em uma foto. Todavia, ela estava no local, acompanhada de outras mulheres e sorrindo bastante.

Nos bastidores, há a informação que o atacante do Al-Hilal tenta se reconciliar com Bruna Biancardi. No entanto, aparentemente, não tem tido sucesso até então. Todavia, o jogador passou a virada de ano com Biancardi, em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Bruna e Mavie ficaram em uma casa, separadas, para dar mais tranquilidade para a pequena. No entanto, o jogador ia em vários momentos encontrar com a ex-noiva e a filha.

O natal, aliás, também foi em família. Neymar conseguiu juntar seus parentes com os de Bruna Biancardi.

Neymar e Biancardi estão separados há cerca de dois meses. O fim do relacionamento ocorreu após várias polêmicas, com suspeitas de traições do jogador. Com tantos problemas, o fim do noivado foi divulgado pela influenciadora nas redes sociais.

Neymar e Bruna assumiram o namoro em abril de 2022. No entanto, especula-se que eles estavam juntos há mais tempo. Em agosto de 2022, eles terminaram o relacionamento, no entanto, em janeiro de 2023, reataram. Pouco depois, anunciaram a gravidez.

Neymar e suas polêmicas

Todavia, o relacionamento viveu momentos conturbados, afinal, Neymar teve sua vida exposta após a influenciadora Fernanda Campos contar na internet que viveu um caso com Neymar, pouco antes do Dia dos Namorados. A repercussão na época foi grande e o atleta chegou a pedir perdão no Instagram. Em outubro, aliás, Neymar novamente foi visto em uma boate, desta vez em Barcelona, na Espanha. Bruna Biancardi manifestou-se nas redes sociais e disse estar “mais uma vez decepcionada”.

Neymar está afastado do futebol desde sua lesão no jogo contra o Uruguai, em outubro, quando machucou o joelho esquerdo. Ele passou por uma cirurgia no local e o tempo de recuperação é aproximadamente oito meses. Enquanto isso, o jogador passa os dias em sua mansão, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

