São Paulo é o clube ideal para Thiago Carpini mostrar serviço?

A boa estreia de Thiago Carpini no comando técnico do São Paulo foi um dos temas do Terrabolistas desta segunda-feira (22/1). O programa do Youtube do Terra convidou o repórter e comentarista esportivo Guto Ablas e a ex-árbitra e atual instrutora da Fifa Ana Paula Oliveira. Os dois elogiaram muito a qualidade do treinador.

Ablas disse que estava surpreso com o que viu logo no primeiro jogo, 3 a 1 sobre o Santo André. Afinal tinha dúvidas se Carpini, precisando assumir o lugar de um peso-pesado como Dorival Jr, agora o técnico da Seleção Brasileira, conseguiria rápido sucesso.

“Ele chegou, teve apenas uma semana e um jogo-treino. Foi para a estreia e conseguiu bom resultado. Não apenas em campo, mas também nas declarações ” disse Ablas, que exemplificou:

“Quando foi questionado pela ausência do James Rodríguez, Carpini disse que o jogador não está apto ainda, como Rafinha e Michel Araújo. Acabou com qualquer polêmica. Sobre o Lucas Moura, que surpreendeu jogando pela esquerda, ele disse pode mudar um jogador de posicionamento dependendo do adversário. Ou seja: tem a mentalidade moderna. Gostei dessa nova oxigenada, dessa nova forma de pensar”.

Boa gestão

Ana Paula Oliveira lembrou que trabalhou com Carpini por quatro anos na federação paulista. E que além de competente em campo, sabe trabalhar na gestão de um elenco.

“Vi a sua evolução. Desde a Inter de Limeira e o Guarani. Foi crescendo e conseguiu ótimos trabalhos no Água Santa e no Juventude. Carpini é consistente tem a flexibilidade para adaptar o seu time ao adversário. Sabe usar a análise de desempenho, sabe responder a pergunta: O que preciso para esse jogo? Se ele tem um jogador que não está 100%, tudo bem. Dará tranquilidade ao atleta para que ele se recupere e vai usá-lo no tempo certo. Isso é um gerenciamento de ambiente”.

São Paulo com o DNA certo para ter Carpini

Para Ana Paula, ocorre um casamento quase perfeito para que Thiago Carpini consiga, pelo menos na teoria, se sair muito bem no São Paulo. Apesar do Tricolor ser um clube gigante e que o técnico só se sustenta com bons resultados, o ambiente ajuda muito. E que Carpini não encontraria isso em outros rivais da mesma grandeza.

“A gestão do presidente Casares permite a ousadia de trazer um técnico jovem. É o perfil do São Paulo. Não sei se o Flamengo tem o DNA para ter um treinador com esta característica. Enfim, a capacidade do técnico e qual a filosofia, qual o DNA que está na cultura do clube são pontos a serem sempre analisados”.

Aline Küller, do Terra e uma das titulares da mesa do Terrabolistas ao lado do âncora Leandro Chaves, lembrou que o São Paulo é o clube ideal para um treinador mais jovem e com potencial crescer. Isso, na sua opinião seria impossível no Flamengo, que tem um elenco de astros e que seria maior do que um treinador com pouca bagagem.

“O DNA do elenco conta. No Flamengo, por exemplo, Carpini não funcionaria. Por isso a diretoria do Rubro-Negro contratou alguém como Tite. Foi para dar um aviso do tipo: olha aqui, o técnico é maior do que vocês, jogadores. Já no São Paulo, o que acontece? O astro maior é o Lucas Moura. Mas que não se envolve em polêmica. Ele já fez três gols numa semifinal de Champions pelo Tottenham. Em seguida foi banco na final. E não vimos qualquer reclamação. Ele não é polêmico”.

Terrabolistas

