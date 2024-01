Delegação do Vasco retorna ao Brasil nesta segunda

Vasco deixa o Uruguai com repertório tático, melhora defensiva, mas queda ofensiva - (crédito: Reprodução /X @VascodaGama) Jogada10 Jogada10

De volta ao Brasil! O Vasco retorna ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira (22). A delegação deixa o resort Solanas, em Punta del Este, no Uruguai, e desembarca no aeroporto do Galeão por volta das 23h30, segundo apuração do Jogada10.

Em seguida, de acordo com o planejamento, o grupo principal deve estrear no Carioca em duelo diante do Madureira. Compromisso que vai ocorrer na próxima quinta-feira (25), às 21h30, em São Januário, pela terceira rodada do Estadual.

Vasco deve tentar convencer a permanência de argentino

Alguns atletas do time alternativo devem integrar a lista de relacionados para este confronto. Principalmente o atacante Luca Orellano, grande destaque desse início de campanha no Carioca. O jogador já conta com um gol e duas assistências em dois jogos.

Vale ressaltar que logo na reapresentação do elenco, o argentino conversou com a comissão técnica e pediu para ser negociado. Após as boas atuações, fica a dúvida se haverá uma nova conversa de Ramón Díaz e Emiliano para tentar convencê-lo a permanecer. Ou até mesmo se Orellano mudou de ideia e vai optar por continuar no Cruz-Maltino.

Tal situação seria favorável ao Gigante da Colina, que encontra dificuldade para fechar com um atacante de velocidade. Haja vista que sua prioridade, o uruguaio Luciano Rodríguez, custaria uma quantia acima do que a 777 Partners estaria disposta a pagar. Afinal, o Liverpool, do Uruguai, dono dos seus direitos, aceita liberá-lo por um valor inicial de 12 milhões de dólares (aproximadamente 59 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos.

Inclusive, o dono da posição, Gabriel Pec, está de saída, já que a proposta do Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, por ele foi aceita. Além disso, a comissão técnica, em sua maioria, é formada por argentinos, o que facilitaria Orellano a ganhar confiança. Bem como o fato de estar mais tempo no clube em comparação a Adson, que é um reforço para a posição. Ou seja, na teoria ele teria uma vantagem para ser o titular na ponta-direita.

Pontos positivos da pré-temporada

A grande notícia para o Cruz-Maltino no período em que esteve no Uruguai foi o desempenho de Dimitri Payet. O meio-campista francês retornou das férias mais magro e demonstrou os efeitos disso em campo. Na vitória sobre o San Lorenzo, ele entrou no segundo tempo e, ao lado de Jair, foi responsável pela melhora da equipe. Os dois contribuíram para ajudar no avanço na parte criativa do time.

Tanto que a avaliação foi positiva e ambos foram titulares no compromisso seguinte, diante Deportivo Maldonado. Apesar de ser um amistoso, Payet teve uma atuação de gala, sendo destaque tecnicamente, e está mais à vontade no Cruz-Maltino. A propósito, o camisa 10 foi o autor do único gol do triunfo.

Nestes dois duelos em Punta del Este, no Uruguai, pelo torneio amistoso Série Rio de la Plata, o Vasco apresentou uma evolução defensiva em comparação à temporada passada. Até mesmo pelas chegadas de João Victor e Rojas. Por outro lado, uma queda ofensiva, devido à perda de Pec.

Até porque Adson, que seria seu substituto imediato, chegou há pouco tempo no Gigante e foi direto para o Brasil, nem sequer foi integrar o elenco que foi para o Uruguai. Importante ressaltar que David, outra contratação, ainda está se adaptando ao novo clube. Até o momento, o Gigante teve a saída de três atacantes e chegaram dois como reposição.

Outro cenário positivo foi a variação tática que Ramón aplicou durante a pré-temporada. Ele escalou o time no primeiro amistoso no esquema 4-3-3 e no segundo um 11 inicial na formação 3-5-2. Além de realizar alterações táticas no decorrer destas partidas.

