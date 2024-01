Erick é apresentado e fala em ‘realizar sonho’ no São Paulo

Erick é apresentado no São Paulo - (crédito: Foto: Reprodução Youtube Canal SPFC TV) Jogada10 Jogada10

O São Paulo apresentou na tarde desta segunda-feira (22), o volante Luiz Gustavo e o atacante Erick. Os dois vão reforçar a equipe em um 2024 que promete ser de grandes emoções. Afinal, o Tricolor terá cinco competições para disputar: Paulistão, Supercopa, Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Aliás, a dupla já fez sua estreia com a camisa do clube neste sábado (20), na vitória diante do Santo André, no MorumBIS, por 3 a 1.

Sem a mesma experiência de Luiz Gustavo, Erick chega para realizar um sonho. Afinal, o atacante não escondeu a felicidade de disputar uma Libertadores com a camisa do São Paulo e quer ajudar de toda forma possível.

“Agradecer ao São Paulo pela oportunidade. Realizando um sonho de criança estar aqui. É uma honra vestir essa camisa. Estou muito feliz, muito motivado. Espero que seja um grande ano e junto dos meus companheiros possamos ajudar o São Paulo a conquistar os objetivos na temporada”, falou Erick, que prosseguiu.

“Desde quando surgiu a oportunidade eu fiquei muito feliz. Ansiedade grande de poder vir, mas estava defendendo o Ceará, que é um clube grande também. Nunca deixei de treinar, tirei o pé. Estava torcendo para ser campeão. Vai ser uma honra muito grande jogar a Libertadores por um clube que é tricampeão”.

Erick revela papo antigo com Milton Cruz

Por fim, o jogador também revelou um papo de anos atrás com Milton Cruz. Afinal, o hoje auxiliar técnico do São Paulo, ele foi o treinador de Erick no Náutico e disse que iria ver o atacante com a camisa do Tricolor Paulista.

“Em 2017, o Milton Cruz foi meu treinador no Náutico. Ele falou que um dia ia me ver jogar no São Paulo. E eu falei que era um sonho. Hoje estou muito feliz, minha família também. O fato de jogar uma Libertadores num clube que era meu sonho, tricampeão, me deixa muito feliz”, terminou o atacante.

