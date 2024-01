Rodrigo Caetano: ‘Hoje não me vejo em outro clube’

Rodrigo Caetano diz que compromisso faz ele cumprir o contrato com o Atlético - (crédito: Foto: Reprodução) Jogada10 Jogada10

O diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, foi alvo de investidas e teve seu nome especulados em alguns clubes brasileiros, entre eles o Corinthians. No entanto, o cartola recusou os convites.

Inicialmente, Caetano ressaltou que não se vê em outro clube do futebol brasileiro e garante que não tem qualquer chance de sair do Galo para outra agremiação.

“Hoje praticamente impossível isso acontecer (sair do Galo). No momento é zero de chance. Não me vejo hoje em outro clube nesse momento que não seja o Galo”, destacou em entrevista ao programa “CNN Esportes”.

Aliás, Caetano observou que não tem multa para deixar o Atlético neste momento, mas optou por seguir no clube mineiro pelo projeto e compromisso com os gestores.

“Eu tive uma consulta (do Corinthians), a gente não levou adiante na negociação justamente pelo meu contrato com o Galo (que vai até o fim de 2026). Por mais que ele não tivesse nenhum tipo de multa rescisória pra ambos os lados, eu tinha um compromisso e eu tenho um compromisso”, finalizou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.