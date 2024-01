Fluminense acerta contratação do colombiano Jan Lucumi

Jan Lucumi será mais um reforço do Fluminense para a temporada de 2024 - (crédito: - Foto: Divulgação / Boca Juniors de Cali) Jogada10 Jogada10

Além do atacante Douglas Costa, o Fluminense também acertou a contratação do colombiano Jan Lucumi, do Boca Juniors de Cali. O atacante, de 19 anos, chega pro empréstimo de um ano para ser mais um reforço do Tricolor na temporada de 2024. O jogador é uma das grandes promessas do futebol da Colômbia e já participou de jogos das seleções de base do país. A informação é do portal ‘ge’.

O clube carioca fará o pagamento de 100 mil dólares (cerca de R$ 490 mil) pelo empréstimo, com opção de compra. O Tricolor, portanto, volta a apostar em um jovem sul-americano, assim como aconteceu com Jhon Arias. O atacante chegou ao Fluminense em 2021 e finalizou 2023 com o título da Copa Libertadores e a premiação de terceiro melhor jogador do Mundial de Clubes.

O desempenho de Arias contribuiu para que o clube voltasse suas atenções novamente para o futebol sul-americano. A direção tricolor passou a observar o futebol da Colômbia com mais atenção e carinho. Dessa forma, o scout acompanhou o jogador e o indicou.

LEIA MAIS: Acertado com o Fluminense, David Terans chega ao Rio

Antes disso, o Fluminense já anunciou o goleiro Felipe Alves, o zagueiro Antônio Carlos, o volante Gabriel Pires e o meia Renato Augusto. Por fim, David Terans e Douglas Costa devem ser anunciados em breve, assim como o próprio Lucumi.

A equipe carioca volta a campo na próxima quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), para medir forças com o Audax-Rio, pela 3ª rodada do Carioca. O confronto será em Bacaxá – Saquarema.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.