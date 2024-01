Haaland volta aos treinos no City após um mês e meio lesionado

Haaland em seu retorno aos treinamentos do City - Foto: Divulgação / Man. City - (crédito: Foto: Divulgação / Man. City) Jogada10 Jogada10

Eleito melhor jogador de 2023 no Globe Soccer, premiação criada em 2010 que é entregue anualmente em Dubai, Erling Haaland voltou aos treinamentos no Manchester City após um mês e meio afastado por lesão em um dos pés. Por meio das redes sociais, o clube inglês divulgou imagens do norueguês em atividade com o restante do elenco nesta segunda-feira (22), nos Emirados Árabes Unidos.

Dessa maneira, Haaland pode reforçar a equipe comandada pelo técnico Pep Guardiola na próxima sexta-feira (26), contra o Tottenham, em partida válida pela quarta rodada da Copa da Inglaterra. Quem vencer o duelo garante uma vaga nas oitavas de final do torneio.

Haaland esteve ausente no último mês e meio e desfalcou o time em nove partidas, incluindo o Mundial de Clubes. A última vez que o atacante entrou em campo foi na derrota para o Aston Villa, no dia 6 de dezembro de 2023.

Haaland ficou em segundo lugar na premiação da Bola de Ouro, da revista France Football, e no The Best, realizado pela Fifa. Nas duas ocasiões, o norueguês acabou sendo superado por Lionel Messi. No entanto, o atacante foi reconhecido no Globe Soccer Awards, na última sexta-feira (19), e comentou sobre a expectativa em retornar aos gramados.

“Espero voltar logo da lesão, estou ficando entediado de não jogar!”, comentou o atacante.

