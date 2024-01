Paulinho aprova pré-temporada do Vasco no Uruguai: ‘Estamos preparados’

Apesar de oscilar em um certo momento na última temporada, Paulinho foi uma das principais peças que chegaram ao Vasco na segunda janela e colaboraram para a permanência na Série A - (crédito: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

Paulinho foi uma das contratações do Vasco na segunda janela da última temporada que mais renderam na equipe. Ao lado de Medel e Vegetti, eles foram as principais peças no segundo turno que contribuíram para a permanência na Série A. Com relação ao período de pré-temporada do Cruz-Maltino, no Uruguai, o volante afirmou que foi agregador.

“Balanço muito importante, foram 12 dias aqui, fizemos boa pré-temporada, importante para nos dar ritmo. Importante para o grupo todo, todo mundo jogou um pouquinho. Estamos preparados para dar início no Carioca, que é o próximo objetivo”, esclareceu Paulinho.

Em seguida, o meio-campista demonstrou otimismo para 2024 e admitiu que o planejamento é ter um ano mais tranquilo em comparação com o anterior.

“O melhor sempre está a caminho. Foi muito bom, mas agora é hora de voltar para casa, reencontrar a família. Já temos um jogo importante na quinta-feira, temos que começar a temporada com o pé direito”, apontou o volante.

Paulinho comentou sobre o resultado do time alternativo diante do Sampaio Côrrea. Mesmo com a incerteza se o time titular vai a campo contra o Madureira, ele acredita que sim.

“Hoje foi empate, 3 a 3. Me parece que a gente já chega para jogar na quinta, Ramón vai falar ainda. Mas quem for jogar vai dar o melhor, com certeza”, acrescentou.

Posteriormente, o meio-campista deixou claro que está totalmente recuperado da contusão no ombro que o incomodou na reta final do Campeonato Brasileiro. Por sinal, o problema até interferiu em seu desempenho, já que houve uma oscilação.

Avaliação positiva do Vasco no duelo com o Deportivo Maldonado

Por último, o volante minimizou a confusão entre jogadores do Deportivo Maldonado e seus companheiros na reta final da partida que terminou com triunfo do Cruz-Maltino. Vale relembrar que ele recebeu amarelo depois de discussão com o árbitro e um dos adversários. Apesar disso, segundo Paulinho, o saldo foi positivo.

“Foi um jogo normal, eles aqui têm a fama deles de jogar, um pouco mais agressivo. A gente está adaptado a isso, o Brasileiro também é agressivo. Fomos bem hoje, teve uma entrada ou outra mais dura, faz parte do futebol. O time suportou muito bem o jogo de hoje”, finalizou.

Com o retorno ao Brasil, nesta segunda-feira (22), a tendência é a de que a estreia do time principal no Carioca ocorra diante da sua torcida. No caso, em confronto com o Madureira, na próxima quinta-feira (25), às 21h30, pela terceira rodada do Estadual.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook