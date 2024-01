Vasco possui conversas com Shakthar Donetsk por Marlon Gomes

Destaque na Seleção Brasileira de base, Marlon Gomes ainda não conseguiu se consolidar no time principal do Vasco e pode sair antes disso - (crédito: Daniel RAMALHO/VASCO) Jogada10 Jogada10

O Vasco está em negociações com o Shakthar Donestk, da Ucrânia, para vender o meio-campista Marlon Gomes. O jogador é uma prioridade de contratação para o clube ucraniano, que crê em um desfecho positivo na negociação. A intenção é concretizar a transação com rapidez. Os valores não foram revelados e a informação é do jornalista Fabrizio Romano.

Marlon desperta o interesse dos europeus já há algum tempo. Há duas semanas, aliás, recebeu uma oferta de um clube da Inglaterra de 12 milhões de euros (cerca de R$ 64 milhões na cotação do período). Vale ressaltar que sua multa rescisória gira em torno de 16 milhões de euros (o equivalente a R$ 85,5 milhões).

O volante não realizou a pré-temporada com o elenco principal em Punta del Este, no Uruguai. Afinal, o técnico Ramon Menezes o convocou para a Seleção Brasileira sub-23 para a disputa do Pré-Olímpico, na Venezuela.

O interesse dos clubes europeus em Marlon aumentou após o bom desempenho no Mundial sub-20, que ocorreu no ano passado. Apesar da eliminação precoce, nas quartas de final, o meio-campista se destacou em quesitos ofensivos e defensivos pelo time Canarinho.

Números de Marlon pela Seleção no Mundial sub-20

24 desarmes (1º na competição)

18 interceptações (1º na competição)

40 duelos ganhos no chão (1º na competição)

53 disputas de bola vencidas (2º na competição)

2 assistências (3º na competição)

Trajetória pelo Vasco

Marlon Gomes é carioca e começou nas categorias de base do Nova Iguaçu. Ele chegou ao Vasco em 2018, para o sub-15. O meia, aliás, foi relacionado pela primeira vez para uma partida do profissional em 2021. Sua estreia, porém, foi apenas em julho de 2022, pela Série B. Desde então, o camisa 25 soma dois gols e três assistências em 44 confrontos.

Na última temporada, o volante já não participou da pré-temporada do Gigante da Colina porque estava a serviço da Seleção Brasileira sub-20 no Sul-Americano da categoria. Pelo Vasco em 2023 foram 26 jogos e apenas uma assistência. Algumas lesões também atrapalharam sua sequência na equipe.

