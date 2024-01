Após anúncio, Botafogo encerra negociações com o Granada por Manafá. Entenda!

Anúncio da contratação de Manafá - (crédito: Foto: Reprodução/Botafogo) Jogada10 Jogada10

Wilson Manafá não jogará pelo Botafogo em 2024. Após anunciar a contratação do lateral-direito na terça-feira (16), o clube carioca interrompeu as tratativas em virtude de uma atitude da diretoria espanhola. Jiang Lizhang, dono do Granada, optou por mudar os moldes da transação mesmo com o negócio praticamente fechado, irritando os alvinegros.

Segundo o “ge”, o jogador português era aguardado no Rio de Janeiro na última semana. No entanto, com as novas condições, o Glorioso, que alegou que já tinha recebido documentos e garantias vindas da Espanha, optou por sair da jogada.

Ao saber do anúncio da contratação do Botafogo, Matteo Tognozzi, diretor do Granada, demonstrou surpresa. Ele ainda salientou que outros clubes, além do brasileiro, estavam interessados no atleta.

Apesar de sua ida ao Alvinegro melar, Wilson Manafá está de saída do futebol espanhol. Ele deve assinar com outro clube do grupo chinês Desports, dono do Granada.

Assim, o Botafogo segue em busca de um nome para a posição. Atualmente, o técnico Tiago Nunes conta com Rafael, que se recupera de lesão, e Mateo Ponte, que está com a seleção sub-23 do Uruguai no Torneio Pré-Olímpico.

