Flamengo x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h45

Cruzeiro x Flamengo - (crédito: Foto: Nayra Halm / Foto do Jogo e Staff Images / Cruzeiro) Jogada10 Jogada10

Nesta segunda-feira (22/1), Flamengo e Cruzeiro jogam pela semifinal da Copinha. A partida será na Arena Barueri, em Barueri (SP), às 19h30 (de Brasília). Quem passar enfrentará o vencedor de Novorizontino e Corinthians, que também jogam nesta segunda, às 21h30 (de Brasília). Caso no tempo normal ocorra empate, decisão nos pênaltis.

O Flamengo faz campanha que surpreende. Afinal, após a fase de grupos, foi um time sub-20 reserva que seguiu representando a agremiação. E a garotada vem mostrando futebol bem mais vistoso do que o time titular (12 jogadores estão com alguns reservas do time principal jogando o Carioca, enquanto o elenco A está nos Estados Unidos em amistosos e finalizando a pré-temporada). Já a Raposa faz campanha muito consistente e entra com leve favoritismo para esta partida que terá transmissão da Voz do Esporte. A cobertura se inicia às 18h45, com um esquenta de primeira. Com a bola rolando, Daniel Teles estará na narração.