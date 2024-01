Lautaro marca nos acréscimos e Inter conquista Supercopa da Itália

Lautaro Martínez em disputa de bola com jogadores do Napoli - Foto: Fayez Nureldine/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Fayez Nureldine/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

A Inter de Milão conquista o título da Supercopa da Itália com gol marcado por Lautaro Martínez nos acréscimos da partida contra o Napoli, nesta segunda-feira (22), no Estádio Al-Awwal, em Riade, na Arábia Saudita. Em uma temporada iluminada, o artilheiro da Inter foi oportunista e colocou a bola no fundo da rede nos últimos momentos do jogo. Por outro lado, os napolitanos tiveram o atacante Simeone expulso aos 15 minutos da segunda etapa, e não conseguiram suportar a pressão adversária.

Dessa maneira, a Inter de Milão chegou ao oitavo título da Supercopa e agora aparece como segundo clube com maior número de troféus da competição, atrás apenas da Juventus, com nove. Ao mesmo tempo, é a terceira conquista consecutiva da Internazionale neste torneio.

Além disso, Simone Inzaghi chegou ao quinto título de Supercopa da Itália e se isolou como o treinador mais vitorioso da competição.

O jogo

Apesar do empate sem gols na primeira etapa, a Inter de Milão conseguiu dominar a partida e criou as melhores chances de abrir o placar. Lautaro Martínez chegou a ter um gol anulado por posição de impedimento nos momentos finais do primeiro tempo, enquanto o Napoli pouco assustou o goleiro Sommer.

Na volta do intervalo, no entanto, o Napoli saiu mais para o jogo e levou perigo nos primeiros minutos. Dessa maneira, Sommer precisou fazer uma bela defesa para impedir o gol de Kvaratskhelia em finalização da entrada da área. Porém, a vida do Napoli ficou mais complicada quando o atacante Simeone recebeu o segundo cartão amarelo e deixou a equipe com um jogador a menos.

Brilha a estrela de Lautaro Martínez

Assim, a Inter foi para cima, pressionou e contou com o brilho do artilheiro Lautaro Martínez para anotar o gol do título nos acréscimos da partida. O atacante argentino aproveitou um cruzamento de Calhanoglu vindo da direita e finalizou de primeira para colocar a bola no fundo da rede.

