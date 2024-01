Botafogo é líder isolado e único com 100% de aproveitamento no Carioca

Botafogo venceu o Bangu pela segunda rodada do Campeonato Carioca - - (crédito: Vitor_Silva) Jogada10 Jogada10

O Botafogo finalizou a segunda rodada do Campeonato Carioca na liderança isolada, com seis pontos. Assim, o Alvinegro é o único time com 100% de aproveitamento na competição estadual. Flamengo, Vasco, Nova Iguaçu e Portuguesa, que haviam vencido na estreia, tropeçaram neste final de semana. Nesse sentido, isso não acontecia desde 20216, quando, na época, derrotou o Bangu e a Lusa nas duas primeiras rodadas.

No momento, o Glorioso foi o único dos grandes que utilizou o elenco principal nas duas primeiras rodadas. O Vasco está com o grupo no Uruguai, onde fez amistosos, enquanto o Rubro-Negro está nos Estados Unidos, disputando amistosos. Com a equipe alternativa, aliás, ambos os rivais empataram na rodada, deixando pontos pelo caminho neste início.

Na temporada passada, o Botafogo não conseguiu avançar à semifinal do Carioca, ficando pelo caminho. Em compensação, disputou a Taça Rio (competição entre o quinto e o oitavo colocados da Taça Guanabara). Em campo, o elenco conquistou a competição. Desta vez, o início tem sido mais consistente, com o triunfo por 1 a 0 sobre o Madureira e uma vitória por 2 a 0 diante do Bangu.

Por fim, para seguir na liderança, o Alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), para medir forças com o Boavista, em Bacaxá, Saquarema. No sábado (27), recebe o Sampaio Corrêa-RJ no Nilton Santos, às 16h (de Brasília).

Confira as duas primeiras rodadas do Botafogo

2024

1 x 0 Madureira

2 x 0 Bangu

2023

0 x 1 Audax-RJ

2 x 1 Volta Redonda

2022

1 x 1 Boavista

2 x 0 Bangu

2021

0 x 0 Boavista

3 x 0 Resende

2020

0 x 1 Volta Redonda

0 x 2 Madureira

2019

1 x 3 Cabofriense

0 x 0 Bangu

2018

2 x 2 Portuguesa-RJ

0 x 0 Fluminense

2017

1 x 1 Nova Iguaçu

0 x 2 Madureira

2016

2 x 0 Bangu

2 x 1 Portuguesa-RJ

