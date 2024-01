Chelsea x Middlesbrough: escalações e onde assistir

Jogadores de Chelsea e Middlesbrough em disputa de bola no jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa - Foto: Oli Scarff/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Oli Scarff/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O primeiro finalista da Copa da Liga Inglesa será definido nesta terça-feira (23). Chelsea e Middlesbrough se enfrentam às 17h, no Stamford Bridge, em Londres, pelo jogo de volta da semifinal da competição. Em casa, os Blues precisam se recuperar da derrota por 1 a 0 no jogo de ida para seguir em busca do título. Por outro lado, um empate classifica os visitantes para a grande decisão.

Como chega o Chelsea

Somente a vitória interessa ao Chelsea para chegar à final e tentar amenizar a temporada ruim da equipe. Dessa maneira, a expectativa é que o time vá com força máxima para o jogo desta terça.

No entanto, o técnico Mauricio Pochettino segue com alguns problemas em seu elenco. Além dos lesionados, Fofana, Reece James, Cucurella, Romeo Lavia, Nkunku, Robert Sanchez e Lesley Ugochukwu, os Blues terão a baixa de Nicolas Jackson, que está a serviço da seleção de Senegal na Copa Africana de Nações.

Como chega o Middlesbrough

Por outro lado, o time comandado pelo ex-jogador Michael Carrick está a um empate da final da Copa da Liga Inglesa.

Assim como o Chelsea, o Middlesbrough também enfrenta alguns desfalques na equipe. Seny Dieng, Sam Silvera e Riley McGree estão na disputa da Copa Africana de Nações e estão fora do jogo desta terça. Além disso, Tom Smith, Emmanuel Latte Lath e Alex Bangura, lesionados, são as outras baixas no time.

Chelsea x Middlesbrough

Semifinal da Copa da Liga Inglesa (jogo da volta)

Data e horário: terça-feira, 23/01/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)

Chelsea: Petrovic; Gusto, Disasi, Thiago Silva, Colwill; Caicedo, Enzo Fernandez; Madueke, Gallagher, Sterling; Palmer. Técnico: Mauricio Pochettino

Middlesbrough: Glover; Ayling, Fry, Clarke, Engel; Barlaser, Howson; Hackney, Rogers, Azaz; Forss. Técnico: Michael Carrick

Árbitro: John Brooks (ING)

Onde assistir: Star+

