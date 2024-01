Internacional recua por Thiago Maia após pedida do Flamengo

Thiago Maia acertou as bases salariais com o Inter, porém pedida do Flamengo é considerada alta - (crédito: - Foto: Paula Reis/Flamengo) Jogada10 Jogada10

O Internacional tem interesse na contratação de Thiago Maia, porém recuou no negócio. Isso aconteceu em virtude dos valores desejados pelo clube carioca. No momento, as conversas estão estagnadas, mesmo com o volante já tendo acertado as bases salariais com o Colorado. A informação é do portal ‘ge’.

Para liberar o jogador, o Rubro-Negro pediu um valor em torno de 5 milhões de euros (R$ 26,8 milhões pela cotação atual). O clube gaúcho porém considerou a quantia alta, porém ainda não desistiu da contratação e deve fazer uma nova proposta.

Thiago Maia tem contrato com o Flamengo até o fim de 2026. Na compra do jogador, o Rubro-Negro desembolsou algo em torno de 4 milhões de euros (na época R$ 25 milhões) pela fatia do volante, que pertencia ao Lille.

Uma das prioridades do Internacional é contratar um volante. No momento, Coudet conta com Aránguiz, Bruno Henrique, Campanharo, Gabriel, Rômulo e Matheus Dias para a função. Além disso, o clube gaúcho busca um zagueiro e um lateral-esquerdo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.