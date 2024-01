Vini Jr brinca com gol polêmico: ‘Como fazia em Copacabana’

Almería contesta gol marcado por Vinícius Junior - Foto: Divulgação/Real Madrid - (crédito: Foto: Divulgação/Real Madrid) Jogada10 Jogada10

A vitória de virada do Real Madrid por 3 a 2 sobre o Almería, neste domingo (21), no Santiago Bernabéu, segue dando o que falar. Nesta segunda-feira (22), Vini Jr se pronunciou nas redes sociais para destacar o gol de ombro validado com o auxílio do VAR, que na altura da partida permitiu ao clube merengue chegar ao empate no Santiago Bernabéu.

“Golaço! Assim fazia sempre na praia de Copacabana”

O lance de Vini Jr foi uma das polêmicas relacionadas à arbitragem no jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. Após o gol do brasileiro, Carvajal garantiu o triunfo dos merengues nos acréscimos da partida e manteve a equipe na briga pela liderança da competição.

Após divulgação do áudio do VAR, Almería volta a contestar gol de Vini Jr

Golazo!!! Así lo hacía siempre en la playa de Copacabana ????????? https://t.co/RRojbgTgIs — Vini Jr. (@vinijr) January 22, 2024

O Real Madrid é o atual vice-líder do Campeonato Espanhol, um ponto atrás do líder Girona, mas com um jogo a menos que a equipe catalã. Além disso, o clube merengue tem sete pontos de vantagem para Barcelona, terceiro colocado.

