Celta de Vigo x Real Sociedad: escalações e onde assistir

Jogadores de Celta de Vigo e Real Sociedad em disputa de bola pela 21ª rodada da LaLiga - Foto: Divulgação/Celta de Vigo - (crédito: Foto: Divulgação/Celta de Vigo) Jogada10 Jogada10

As quartas de final da Copa do Rei da Espanha começam nesta terça-feira (23). Celta de Vigo e Real Sociedad se enfrentam às 17h30, no estádio Balaídos, na cidade de Vigo, na Galiza. O duelo será o único do dia, e as outras três partidas acontecem entre quarta e quinta-feira (25).

Como chega o Celta de Vigo

Dessa maneira, os donos da casa chegam após derrota por 1 a 0 para o próprio Real Sociedad no último sábado (20), pelo Campeonato Espanhol. Assim, o Celta de Vigo tenta aprender com os erros e virar a chave na temporada. Além disso, a equipe eliminou o Valencia nas oitavas de final e quer usar a vantagem de jogar em casa para chegar à semifinal.

Como chega o Real Sociedad

Por outro lado, a Real Sociedad chega embalada após vencer o próprio Celta de Vigo, no estádio Balaídos, local do jogo desta terça, pelo placar de 1 a 0. Ao mesmo tempo, em condição de visitante, a equipe se impôs e mereceu o resultado positivo na 21ª rodada do Campeonato Espanhol.

Celta de Vigo x Real Sociedad

Quartas de final da Copa do Rei

Data e horário: terça-feira, 23/01/2024, às 17h30 (de Brasília)

Local: Estádio Balaídos na cidade de Vigo, na Galiza (ESP)

Celta de Vigo: Ivan Vilar, Kevin Vásquez, Carl Starfelt, Jailson, Mihailo Ristic, Carlos Perez, Fran Beltran, Hugo Sotelo, Miguel Rodríguez, Williet Swedberg, Anastasios Douvikas. Técnico: Rafa Benítez

Real Sociedad: Alex Remiro, Aritz Elustondo, Igor Zubeldia, Robin Le Normand, Kieran Tierney, Brais Mendez, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Mikel Oyarzabal, André Silva, Arsen Zakharyan. Técnico: Imanol Alguacil

Onde assistir: Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook