Endrick faz Pix de R$ 1 mil para engraxate em aeroporto no Rio

Michel Barreto, engraxate que mora no bairro de Lagoinha, em Nova Iguaçu, no Rio, teve uma grande surpresa no dia 8 de janeiro. Ao chegar ao seu ponto fixo na área de desembarque de passageiros do aeroporto Santos Dummont, Michel ganhou do atacante Endrick, um Pix de R$ 1 mil diretamente para a conta do engraxate.

Em entrevista ao GE, Michel Barreto compartilhou a incredulidade diante do gesto de solidariedade: “Estava com aluguel atrasado, não tinha engraxado nenhum sapato, minhas crianças não tinham o que comer dentro de casa. Mas não é pela quantia, eu sou fã dele.”

Endrick se comoveu com a história do engraxate

Michel aprendeu o ofício de engraxate com o irmão mais velho e atua no saguão do aeroporto há duas décadas. Ele divide o espaço com outros colegas. O momento que antecedeu o gesto generoso de Endrick foi marcado por um encontro casual entre o jogador e o engraxate no aeroporto. Michel pediu uma foto, dando início a uma conversa que revelou as dificuldades da vida do engraxate. Endrick, sensibilizado pela história, pediu o Pix de Michel. Transferiu R$ 1.000. Desde então, Michel virou alvo de atenção nas redes sociais, com um vídeo do encontro divulgado pela página Embaixada. O valor, por fim, permitiu a Michel quitar o aluguel de casa e fazer compras para a família. Quanto à foto tirada com o atacante, a resposta é imediata: “Vou emoldurar”.

