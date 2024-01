Morelos não deve voltar nas próximas duas rodadas, diz Carille

Machucado, Morelos ainda não tem retorno à vista - (crédito: Foto: Raul Baretta/Santos FC) Jogada10 Jogada10

O colombiano Morelos ainda deverá desfalcar o Santos por mais algum tempo, de acordo com o técnico Fábio Carille. O atacante ainda não atuou em 2024 e a tendência é que demore para fazer sua estreia por razões contratuais e físicas. Aliás, o problema de ordem médica já atormenta o jogador desde o ano passado.

O jogador sofre, desde outubro, com dores na panturrilha esquerda. Além disso, Morelos ainda negocia com a diretoria do Santos sua renovação. Dono de um salário de R$ 900 mil mensais até o ano passado, ele aceitou uma redução, mas ainda conversa para chegar a um denominador comum. Carille, portanto, não arrisca um prazo e diz que ele deverá levar mais que as próximas duas rodadas.

“Eu acho que vai mais um tempinho, vou procurar saber melhor sobre as condições dele. Ele jogou sete anos na Escócia e é difícil lá. Eu o enfrentei num Torneio da Flórida, Corinthians x Rangers. É um cara de muita velocidade, que se joga entre os zagueiros e faz aquele ‘facão’ para receber a bola no espaço. Com os meias inteligentes que temos, que olham para frente e acham esse espaço, o Morelos tem tudo para fazer o que mais sabe, que é gols. E ser importante para nós”, disse o técnico.

Sem Morelos, o Santos volta a campo nesta quinta-feira (25), contra a Ponte Preta.

