Nova Iguaçu x Flamengo é a maior renda da história em um jogo na Paraíba

O Flamengo retornou para um jogo oficial na Paraíba depois de 11 anos. No empate por 1 a 1 com o Nova Iguaçu, o Rubro-Negro entrou em campo com o elenco sub-20. Mesmo assim, a torcida fez uma linda festa no Almeidão, em João Pessoa. Nesse sentido, de acordo com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), a receita total girou em torno de R$ 1.528.264, anotando a primeira vez que um jogo atingiu a casa dos sete dígitos em solo paraibano.

A partida contou com 16.428 torcedores, com o valor médio do ticket de R$ 93,02. Segundo a FERJ, não foram concedidas gratuidades para o confronto deste domingo (21). Carlinhos abriu o placar, ainda no primeiro tempo, enquanto Thiaguinho deixou tudo igual para a equipe da Gávea. A informação sobre o recorde é do portal ‘ge’.

A última vez que o Rubro-Negro havia visitado o solo paraibano foi em 1º de maio de 2013, quando derrotou o Campinense pelo placar de 2 a 1. Na época, Renato Abreu foi o destaque da partida no Estádio Amigão, em Campina Grande, pela Copa do Brasil.

O Flamengo volta a campo pelo Campeonato Carioca somente no final de semana. O adversário será a Portuguesa, na Arena das Dunas, em Natal, no sábado (27), às 18h10 (de Brasília), pela 4ª rodada. O elenco principal, por sua vez, segue nos Estados Unidos, onde medirá forças com o Orlando City, também no sábado, às 15h (de Brasília).