Cruzeiro elimina Flamengo e está na final da Copinha SP

O Cruzeiro está na final da Copinha SP-2024, após vencer o Flamengo por 2 a 1, nesta segunda-feira (22/1). O jogo pela semifinal da competição ocorreu na Arena Barueri e foi equilibrado, com os times construindo boas jogadas. Os gols saíram no segundo tempo. Bruno Alves colocou o Cruzeiro na frente, Weliton empatou para o Flamengo, mas Gui Meira, de pênalti, fez o gol da vitória e da classificação para a decisão, que será no dia 25. O rival será Corinthians ou Novorizontino.

Assim, o Cruzeiro chega na decisão da Copinha pela primeira vez em 17 anos. Vai buscar o seu segundo caneco, já que foi campeão em 2007. O Flamengo, quatro vezes campeão (1990, 2011, 2016 e 2018) morreu na praia. Mas cai de pé. Afinal, desde a metade da competição vem jogando com seu time Sub-17. Afinal, 12 jogadores do Sub-20 seguiram para reforçar o elenco reserva do Fla que joga as primeiras partidas do Cariocão.

45 minutos de equilíbrio

O equilíbrio marcou o primeiro tempo, com o Flamengo atacando muito pelos flancos, principalmente com Felipe Teresa pela direita e Victor Silva, pela esquerda. Mas não conseguindo suscesso quando chegava na área cruzeirense, sem espaço para finalizações que fossem efetivas. Já o Cruzeiro tentava trabalhar mais a bola, com Jhosefer centralizando as jogadas. Porém, assim como o rival, não teve poucas oportunidades. As grandes chances saíram num chute de fora da área de Henrique e um lance em que Teves recebeu pela direita e chutou com força para defesa parcial de Lucas Furtado. Na sobra, Arthur fez o gol, mas o árbitro marcou impedimento.

Segundo tempo elétrico

No início da etapa final, o Cruzeiro abriu o placar. Aos quatro minutos, depois de um escanteio rechaçado pelo Flamengo, Jhosefer quase da intermediária pela esquerda cruzou para a área, encontrou Bruno Alves na segunda trave. O zagueirão pulou sozinho e cabeceou no cando direito de Lucas Furtado.

Pouco depois, após passe de Fernando, Teves, na entrada da pequena área e desmarcado, teve tudo para ampliar. Mas isolou, perdendo um dos gols mais feitos da Copinha. Como quem não faz, leva, aos 13 o Flamengo empatou. Victor Silva fez ótima jogada individual, foi ao fundo e cruzou rasteiro para o goleador Welliton bater de primeira e deixar 1 a 1 no placar, correndo para celebrar seu sexto gol na competição.

Cruzeiro na frente e na final

Contudo, numa bola levantada na área, o zagueiro do Flamengo Iago subiu com o braço muito aberto, acertando o cruzeirense Pedrão. O árbitro foi ao VAR e confirmou: pênalti. Gui Meira, que entrara pouco antes, cobrou e fez Cruzeiro 2 a 1, aos 23 minutos. Na reta final, o Flamengo lutou muito, mas as três melhores chances foram do Cruzeiro, incluindo chutes de Gui Meira e Ruan Índio, ambos de fora da área que Lucas Furtado salvou.

A campanha da Raposinha

Na fase de grupos, a Raposinha estreou fazendo 1 a 0 no Capital-TO. Depois, empatou com o Nova Mutum (1 a 1) e fechou a campanha com uma goleada de 9 a 0 sobre o União Mogi. Na segunda fase, o Cruzeiro passou pelo Madureira-RJ (1 a 0). Em seguida, eliminou a Portuguesa (1 a 0). Nas oitavas, impiedoso 3 a 0 no Santos. Nas quartas, bateu o Coritiba, 1 a 0. Enfim, na semifinal, nesta segunda-feira, mandou o Flamengo para casa.

FLAMENGO 1X2 CRUZEIRO

Semifinal da Copinha SP-2024

Data: 22/1/2024

Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

FLAMENGO: Lucas Furtado; Felipe Brian (Lucyan, 34’/2ºT), Iago, João Victor Cunha (Diegão, 44’/2ºT) e Jean Carlos (Germano, 44’/2ºT); João Victor Alves, Caio Garcia e Wallace Yan; Felipe Teresa (Felipe Lima, 15’/2ºT), Victor Silva (Rodriguinho, 34’/2ºT) e Weliton. Técnico: Raphael Bahia

CRUZEIRO: Otávio; Carlos Gómes (Victor Jesus, 39’/2ºT), Pedrão, Bruno Alves (Kelvin, 27’/2ºT)e João Gabriel; Henrique Silva (Gui Meira, 15’/2ºT), Jhosefer e Xavier (Rhuan Gabriel, 27’/2ºT); Tevis (Ruan Índio, 27’/2ºT), Fernando (André, 39’/2ºT) e Arthur. Técnico: Fernando Seabra

Gols: Bruno Alves, 4’/2ºT (0-1); Weliton, 13’/2ºT (1-1); Gui Meira, de pênalti, 24’/2ºT (1-2)

Árbitro: Guilherme Maciel

Auxiliares: Tatiane Sacilotti e Leandra Aires

VAR: Jose Claudio Rocha Filho

Cartões Amarelos: Iago (FLA); Otavio, Fernando (CRU)